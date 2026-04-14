Δεν «παίζει» στην ισπανική αγορά, περιμένει το σωστό project ο Λουίς Καριόν

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 47χρονο Ισπανό τεχνικό που «συνδέεται» με τον Άρη.

Η περίπτωση του Λουίς Καριόν κυκλοφόρησε ως υποψήφια για τον πάγκο του Άρη εν όψει της νέας σεζόν, όμως αν κάποιος επιχειρήσει να δει τι συμβαίνει την ίδια στιγμή στην Ισπανία γύρω από το όνομά του θα διαπιστώσει μια διαφορετική εικόνα.

Στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, ο 47χρονος τεχνικός δεν απασχολεί με το μέλλον του, αλλά κυρίως με το παρελθόν του.

Τα ισπανικά media δεν τον εντάσσουν σε σενάρια πάγκων και η όποια αναφορά στο όνομά του γίνεται σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο.

Σε απολογισμούς για τη θητεία στη Ρεάλ Οβιέδο, σε αναλύσεις γύρω από την αποχώρησή του και σε δηλώσεις και συνεντεύξεις που ακολούθησαν το «διαζύγιο» με την Οβιέδο τον Δεκέμβριο του ΄25.

Παρεμπιπτόντως, αξίζει να σταθεί κανείς και στον τρόπο που ο ίδιος έχει τοποθετηθεί για το τέλος της συνεργασίας με τη Ρεάλ Οβιέδο.

Σε δηλώσεις του δεν έκρυψε ότι η αποχώρησή του ήταν μια δύσκολη στιγμή και πως βλέπει τη συγκεκριμένη εμπειρία ως κομμάτι της διαδρομής του και όχι ως κάτι που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του.

Για την ώρα πάντως, δεν υπάρχει φημολογία στον ισπανικό χάρτη γύρω από τον επόμενο πάγκο του.

Το μόνο που προκύπτει είναι μια γενική κατεύθυνση, σύμφωνα με την οποία βρίσκεται σε αναζήτηση της επόμενης ευκαιρίας. Χωρίς όμως να συνδέεται με συγκεκριμένο σύλλογο. Χωρίς να υπάρχει κάποια υπόθεση που να «τρέχει» ανοιχτά.

Ο Καριόν δεν είναι από τους προπονητές που βιάζονται να κλείσουν τον επόμενο σταθμό τους. Στην καριέρα του έχει δείξει ότι περιμένει το project που τον καλύπτει απόλυτα.

Δεν λειτουργεί με λογική «να δουλέψω κάπου άμεσα», αλλά με επιλογές που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Δεν είναι τυχαίο πως στο παρελθόν είχε απορρίψει προτάσεις, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει τη Ρεάλ Οβιέδο, κάτι που τελικά έγινε. Μια επιλογή που επιβεβαιώνει ότι προτιμά να περιμένει, παρά να κινηθεί βιαστικά.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που δίνει και διαφορετική διάσταση στην όποια πιθανή υποψηφιότητά του, όχι μόνο για τον Άρη, αλλά και για οποιαδήποτε άλλο κλαμπ εντός και εκτός Ισπανίας.