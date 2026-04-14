"Copy-paste" την Μαγιόρκα: Έτσι μπορεί η ΑΕΚ να «λυγίσει» τη Ράγιο Βαγιεκάνo

Η Μαγιόρκα έδειξε τον δρόμο με το εμφατικό 3-0 απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο και η ΑΕΚ καλείται να διαβάσει σωστά το… μάθημα. Σε ποια σημεία...χτυπήθηκε η Ράγιο και πώς μπορεί η Ένωση να ακολουθήσει το ίδιο πλάνο για να κυνηγήσει τη μεγάλη ανατροπή - πρόκριση μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ράγιο Βαγιεκάνο έστειλε… μήνυμα. Όχι από αυτά που θέλει να στείλει, αλλά από εκείνα που «διαβάζονται» πιο προσεκτικά.

Η εκτός έδρας ήττα (3-0) από τη Μαγιόρκα για την 31η αγωνιστική της La Liga, δεν ήταν απλώς μια κακή παρένθεση.

Ήταν ένα παιχνίδι που (όπως σχολιάζουν τα ισπανικά media) αποκάλυψε ξεκάθαρες αγωνιστικές αδυναμίες της αντιπάλου της Ένψσης. Και αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολοτς θέλει να κυνηγήσει την ανατροπή, έχει μπροστά της έναν πρώτης τάξεως… οδηγό.

Στην Ισπανία στάθηκαν κυρίως σε τρία στοιχεία:

Ευάλωτη άμυνα στις σέντρες και στο «κουτί»

Η Μαγιόρκα «χτύπησε» τη Ράγιο εκεί που πονάει. Με γεμίσματα, με παρουσία στην περιοχή, με έναν φορ όπως ο Μουρίτσι να κυριαρχεί στο παιχνίδι σώμα με σώμα και να σημειώνει τα δύο πρώτα γκολ. Με απλά λόγια: όταν πιεστεί μέσα στην περιοχή, χάνει μονομαχίες, είναι ευάλωτη και μαζεύει εύκολα την μπάλα μέσα από τα δίχτυα της.

2. Έλλειψη αντίδρασης όταν βρεθεί πίσω στο σκορ

Μετά το 1-0 στο 36΄, η Ράγιο δεν κατάφερε ποτέ να «επιστρέψει» στο ματς. Αντίθετα, δέχτηκε και δεύτερο γκολ άμεσα (στο 40΄) και ουσιαστικά κατέρρευσε αγωνιστικά . Δεν έχει εύκολη διαχείριση πίεσης και «στραβών» καταστάσεων.

3. Κακή ισορροπία στις μεταβάσεις (transitions)

Η Μαγιόρκα βρήκε χώρους και τελείωσε το ματς χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία . Όταν ανεβαίνει η Ράγιο, αφήνει κενά.

Και τώρα πάμε στο… ζουμί για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Το πλάνο υπάρχει ήδη. Το…έδειξε στην ΑΕΚ η Μαγιόρκα.

Πίεση από νωρίς και παιχνίδι στο «κουτί»

Η Ένωση χρειάζεται ένταση, γεμίσματα, δεύτερες μπάλες και παρουσία μέσα στην περιοχή. Όχι… φλυαρία γύρω από αυτή.

Γκολ νωρίς για να «σπάσει» το μυαλό της Ράγιο

Αν η Ράγιο πιεστεί και δεχτεί πρώτη γκολ, δεν αντιδρά εύκολα. Το ματς μπορεί να αλλάξει ψυχολογικά πολύ γρήγορα.

Επιθέσεις με ταχύτητα και εκμετάλλευση χώρων

Η ισπανική ομάδα αφήνει χώρους όταν βγαίνει μπροστά. Εκεί πρέπει να χτυπήσει η ΑΕΚ με transition παιχνίδι.

Συμπερασματικά, το 3-0 του πρώτου αγώνα στο «Βαγιέκας» αποτελεί ένα μεγάλο μειονέκτημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά ηχηρό είναι και το...μήνυμα που έστειλε η Ράγιο λίγες μέρες πριν την επίσκεψη στην κατάμεστη και...καυτή «Allwyn Arena».