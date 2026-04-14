Με προπόνηση στην ALLWYN Arena το απόγευμα της Τετάρτης, θα ολοκληρώσει την πρετοιμασία της η ΑΕΚ  

Σε ρυθμούς Ράγιο Βαγιεκάνο κινούνται άπαντες στην ΑΕΚ καθώς μπροστά υπάρχει την Πέμπτη (16/4) η μεγάλη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί όπου η Ένωση θα προσπαθήσει να γυρίσει το 3-0 του Βαγιέκας και να περάσει εκείνη στα ημιτελικά του UEFA Conference League.

Αγωνιστικά η προετοιμασία των κιτρινόμαυρων μπαίνει στην τελική της ευθεία και θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη (15/4) με προπόνηση στην ALLWYN Arena στις 17:00. Μια ώρα νωρίτερα, θα υπάρξει η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου όπου Μάρκο Νίκολιτς και ένας ποδοσφαιριστής θα μιλήσουν για τον επαναληπτικό με τους Ισπανούς.

Αγωνιστικά θυμίζουμε ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει για την ρεβάνς στον τιμωρημένο Λούκα Γιόβιτς που συμπλήρωσε κάρτες στο Βαγιέκας ενώ εκτός είναι και ο Πέτρος Μάνταλος που αντιμετωπίζει μυικό πρόβλημα. Αντίθετα διαθέσιμος θα είναι ο Ραζβάν Μαρίν.

*H Συνέντευξη Τύπου της Rayo Vallecano θα αρχίσει στις 18.00 στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΕΚ ARENA και θα ακολουθήσει η προπόνηση της ισπανικής ομάδας στο γήπεδο στις 19.00, με τα πρώτα 15 λεπτά ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.