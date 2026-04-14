MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με προπόνηση στην ALLWYN Arena το απόγευμα της Τετάρτης, θα ολοκληρώσει την πρετοιμασία της η ΑΕΚ  

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Σε ρυθμούς Ράγιο Βαγιεκάνο κινούνται άπαντες στην ΑΕΚ καθώς μπροστά υπάρχει την Πέμπτη (16/4) η μεγάλη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί όπου η Ένωση θα προσπαθήσει να γυρίσει το 3-0 του Βαγιέκας και να περάσει εκείνη στα ημιτελικά του UEFA Conference League. 

Αγωνιστικά η προετοιμασία των κιτρινόμαυρων μπαίνει στην τελική της ευθεία και θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη (15/4) με προπόνηση στην ALLWYN Arena στις 17:00. Μια ώρα νωρίτερα, θα υπάρξει η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου όπου Μάρκο Νίκολιτς και ένας ποδοσφαιριστής θα μιλήσουν για τον επαναληπτικό με τους Ισπανούς. 

Αγωνιστικά θυμίζουμε ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει για την ρεβάνς στον τιμωρημένο Λούκα Γιόβιτς που συμπλήρωσε κάρτες στο Βαγιέκας ενώ εκτός  είναι και ο Πέτρος Μάνταλος που αντιμετωπίζει μυικό πρόβλημα. Αντίθετα διαθέσιμος θα είναι ο Ραζβάν Μαρίν. 

*H Συνέντευξη Τύπου της Rayo Vallecano θα αρχίσει στις 18.00 στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΕΚ ARENA και θα ακολουθήσει η προπόνηση της ισπανικής ομάδας στο γήπεδο στις 19.00, με τα πρώτα 15 λεπτά ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Με προπόνηση στην ALLWYN Arena το απόγευμα της Τετάρτης, θα ολοκληρώσει την πρετοιμασία της η ΑΕΚ  