Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα: «Πράσινο φως» από την UEFA για τον αγωνιστικό χώρο στο Μετροπολιτάνο

Η UEFA φέρεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» για την κατάσταση του χορταριού στο γήπεδο «Μετροπολιτάνο», ενόψει της ρεβάνς ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του UEFA Champions League.

Σύμφωνα με την ισπανική «eldesmarque», η ευρωπαϊκή ομοσπονδία διαβεβαίωσε όλες τις πλευρές ότι δεν υπάρχει ζήτημα με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Μετροπολιτάνο», παρά τις αρχικές ενστάσεις.

Στην τελευταία προπόνηση της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς (14/4, 22:00), ο προπονητής Χάνσι Φλικ φέρεται να εξέφρασε παράπονα προς εκπρόσωπο της UEFA σχετικά με το ύψος του γρασιδιού, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως υπήρξε άμεση απάντηση ότι θα γίνει έλεγχος και, αν χρειαστεί, το γήπεδο θα κουρευτεί σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια.

Τελικά, όπως σημειώνεται, η UEFA αποδέχθηκε την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ενώ οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει και στο θέμα του ποτίσματος πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.