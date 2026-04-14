H Ρεάλ Μαδρίτης στο κυνήγι του Καρέτσα – Σκέψεις για πρόταση έως και 35 εκατ. ευρώ

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καταθέτοντας πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ προς τη Γκενκ.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τη Γκενκ, γεγονός που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων ενόψει καλοκαιριού. Μεταξύ των ομάδων που τον παρακολουθούν βρίσκονται η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Μίλαν.

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο «fussballdaten», στο «κόλπο» έχουν μπει επίσης η Μπάγερν Μονάχου και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, οι οποίες τον παρακολούθησαν σε ευρωπαϊκό αγώνα της Γκενκ απέναντι στη Φράιμπουργκ.

Όπως αναφέρεται, το πιο έντονο ενδιαφέρον προέρχεται από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι διατεθειμένη να φτάσει έως τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Μπάγερν μπορεί να ανεβάσει την προσφορά ακόμη και στα 40–45 εκατομμύρια, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση μέχρι στιγμής.

Ο Καρέτσας μετρά μέχρι τώρα 3 γκολ και 18 ασίστ σε 45 εμφανίσεις με τη Γκενκ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η UEFA έχει ήδη ξεχωρίσει τις εμφανίσεις του με ειδικά highlights στο Europa League.