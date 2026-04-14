Επιστρέφει στα γήπεδα ο αειθαλής Κεϊσούκε Χόντα

Ο Κεϊσούκε Χόντα, ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά αστέρια της Ιαπωνίας στις δύο πρώτες δεκαετίες της χιλιετίας, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, αναιρώντας την απόφαση του το Νοέμβριο του 2024 ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα.

Ο 39χρονος πλέον σταρ συμφώνησε να παίξει στο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, με τη φανέλα της FC Γιουρόνγκ.

Ο Χόντα, που έχει σχεδόν 100 συμμετοχές με την εθνική Ιαπωνίας και παρουσία σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα, δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να συνεχίσει να γράφει ιστορία. Όπως δήλωσε, ένας από τους προσωπικούς του στόχους είναι να καταρρίψει ρεκόρ συμμετοχών και σκοραρίσματος σε διαφορετικά πρωταθλήματα ανά τον κόσμο.

Ο διάσημος άσος στην Ασία είχε μια παγκόσμια καριέρα παίζοντας σε συλλόγους σε τουλάχιστον πέντε χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Μίλαν. Πλέον, επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων που επικεντρώνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις σε Ιαπωνία και ΗΠΑ, ο Χόντα είπε στο κοινό ότι έχει πάντα πάθος για το ποδόσφαιρο και είναι έτοιμος για μια νέα πρόκληση.