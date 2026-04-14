Ριζικές αλλαγές στο ποδόσφαιρο προτείνει ο Ντε Λαουρέντις: Μικρότερα ημίχρονα και χωρίς κάρτες!

Ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, επανέρχεται με προτάσεις που αμφισβητούν τα καθιερωμένα στο ποδόσφαιρο, επιδιώκοντας να το κάνει πιο γρήγορο και ελκυστικό για το κοινό.

Ο 76χρονος παράγοντας θεωρεί πως το άθλημα χρειάζεται προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας εποχής και προτείνει σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς, ακόμα και στη διάρκεια των αγώνων. Υποστηρίζει ότι τα παιχνίδια είναι υπερβολικά μεγάλα, ενώ εκφράζει έντονη ενόχληση για τις διακοπές που προκαλεί το VAR, αλλά και για το μεγάλο διάστημα του ημιχρόνου.

Μεταξύ άλλων, εισηγείται τη μείωση κάθε ημιχρόνου στα 25 λεπτά, με τον χρόνο να υπολογίζεται καθαρά, χωρίς καθυστερήσεις που προστίθενται στο τέλος. Παράλληλα, ασκεί κριτική στους ποδοσφαιριστές, κατηγορώντας τους ότι πολλές φορές καθυστερούν σκόπιμα το παιχνίδι.

«Δεν μπορείς να μένεις κάτω στο χορτάρι και να παίζεις θέατρο», τονίζει χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «nytimes». Στο πλαίσιο των αλλαγών που προτείνει, απορρίπτει το υπάρχον σύστημα καρτών, προκρίνοντας την καθιέρωση της «ζώνης τιμωρίας».

«Δεν θα χρησιμοποιούσα κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Θα έλεγα: εσύ φεύγεις για πέντε λεπτά για κίτρινη και εσύ για 20 λεπτά για κόκκινη», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι έτσι η τιμωρία θα επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη του ίδιου του αγώνα και όχι μελλοντικά παιχνίδια.

Ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι θεωρεί επίσης ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των γκολ, κάτι που περνά μέσα από αλλαγές στους κανονισμούς, όπως η αναθεώρηση του οφσάιντ.

«Δεν μπορείς να ακυρώνεις γκολ για λίγα χιλιοστά. Ο κανονισμός του οφσάιντ πρέπει να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας, επιμένει ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα εποχή: «Η νέα γενιά είναι ο χρυσός μας. Αν δεν τους ικανοποιήσουμε, θα χαθούμε».