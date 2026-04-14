Σπουδαίες μάχες στο Champions League με φόντο τα ημιτελικά!

Σπουδαίοι επαναληπτικοί σε Βαρκελώνη και Λίβερπουλ, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν μεγάλες ανατροπές κόντρα σε Ατλέτικο και Παρί Σεν Ζερμέν.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (14/4) περιλαμβάνει δύο μεγάλες αναμετρήσεις για τα προημιτελικά του Champions League. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία νίκησε 2-0 στο Καμπ Νόου, φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα, η οποία αναζητεί την remontada.

Στο έτερο παιχνίδι, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει επίσης προβάδισμα 2-0 από το πρώτο παιχνίδι στο Παρκ Ντε Πρενς.

Αναλυτικά:

22:00 UEFA Champions League: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 UEFA Champions League: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα / COSMOTE SPORT 2 HD