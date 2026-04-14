Champions League: Αντιδράσεις της Μπαρτσελόνα για τον αγωνιστικό χώρο του Μετροπολιτάνο»

Η Μπαρτσελόνα εξέφρασε έντονες ανησυχίες προς την UEFA σχετικά με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Μετροπολιτάνο», λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη ρεβάνς με την Ατλέτικο για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, επιθεώρησε το γήπεδο και προχώρησε σε παράπονα προς τους αρμόδιους, επισημαίνοντας ότι το χορτάρι φαίνεται πιο ψηλό από το επιτρεπόμενο, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις και για το επίπεδο υγρασίας του. Σύμφωνα με το επιτελείο της ομάδας, αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την ταχύτητα της μπάλας και τη συνολική ροή του παιχνιδιού.

Από την πλευρά της, η UEFA διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει την κατάσταση και, αν χρειαστεί, θα προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, όπως κούρεμα ή πότισμα του αγωνιστικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί ορίζουν μέγιστο ύψος χλοοτάπητα τα 3 εκατοστά, με την Ατλέτικο να υποστηρίζει ότι το γήπεδό της συμμορφώνεται πλήρως. Αντίθετα, στο «Καμπ Νου», η Μπαρτσελόνα διατηρεί παραδοσιακά το χορτάρι σε χαμηλότερο ύψος, περίπου 2,3 εκατοστά.