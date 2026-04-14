Παράπονα της Μπαρτσελόνα για το χορτάρι στο «Μετροπολιτάνο» (vid)

Με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο της Ατλέτικο τα έβαλε η Μπαρτσελόνα.

Την ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης ψάχνει απόψε η Μπαρτσελόνα μετά την ήττα με 2-0 στο Καμπ Νου, για τα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, οι Καταλανοί εξέφρασαν παράπονα για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Μετροπολιτάνο».

Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που βρίσκεται το χορτάρι στο γήπεδο της Ατλέτικο. Επισήμανε ότι δεν έχει κουρευτεί, ενώ είναι ξηρό και ζήτησε από τους αρμόδιους της UEFA να υποχρεώσουν τους γηπεδούχους να το περιποιηθούν, προκειμένου το ματς να διεξαχθεί σε ιδανικές συνθήκες.