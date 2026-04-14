Ρεάλ Μαδρίτης: Πήρε δύο νεαρούς άσους από τη Ράγιο Βαγιεκάνο

Δύο νεαρά ταλέντα της Ράγιο Βαγιεκάκο «τσίμπησε» η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης σκανάρει τις μικρότερες ομάδες να παίρνει νεαρά ταλέντα. Στο πλαίσιο αυτό, έκλεισε δύο παιδιά από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, όπως αναφέρει η ισπανική «AS». Ο λόγος για τους Σέρχιο Καστεγιόν και Πάμπλο Μπελοσίγιο, που έχουν ξεχωρίσει στα τμήματα υποδομής της αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference League.

Ο πρώτος είναι 18χρονος αριστερός εξτρέμ που μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης, ενώ ο δεύτερος είναι 19 ετών δεξιός μπακ με επιθετικές αρετές.

Προ ημερών η Ρεάλ είχε αποκτήσει και τον 18χρονο επιθετικό Φραν Σανταμαρία από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία κάνει καλή δουλειά στην ανάδειξη ταλέντων.

