Στο μεταγραφικό στόχαστρο των Άρσεναλ-Τσέλσι ο Λιούις Χολ

O νεαρός μπακ της Νιούκαστλ έχει εντυπωσιάσει τους δύο συλλόγους του Λονδίνου, που ετοιμάζονται να κάνουν την κίνησή τους το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «CaughtOffside», τόσο η Άρσενα όσο και η Τσέλσι, έχουν πολύ ψηλά στην μεταγραφική τους λίστα σημειωμένο το όνομα του Λιούις Χολ, που εντυπωσιάζει την φετινή σεζόν.

Ο 21χρονος μπακ έχει καταγράψει μέχρι τώρα με την φανέλα της Νιούκαστλ 42 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετράει και 4 συμμετοχές με την Εθνική Αγγλίας.

Το συμβόλαιο του Χολ με τις «καρακάξες», ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029 και η Νιούκαστλ αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό πάνω από τα 80 εκατ. ευρώ για να πει το «ναι» σε ενδεχόμενο παραχώρησης του Άγγλου διεθνή.