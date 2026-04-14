Ο Ρομέρο θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ!

Ο Κρίστιαν Ρομέρο τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Τότεναμ με την Σάντερλαντ και η συμμετοχή του στην πρεμιέρα του Mundial με την Αργεντινή είναι αμφίβολη.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ στην Αργεντινή ο Αργεντινός στόπερ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγω για διάστημα απουσίας 5-8 εβδομάδων.

Αυτό, σημαίνει ότι ο Ρομέρο θα χάσει το τέλος της σεζόν με την Τότεναμ και δεν θα είναι διαθέσιμος στη μάχη παραμονής που δίνουν οι «Σπερς» στην Premier League.

Έτσι, ο Ρομέρο θα κάνει πλέον αγώνα δρόμου για να προλάβει να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της Αργεντινής στο Mundial, αφού η πρωταθλήτρια κόσμου θα αντιμετωπίσει την Αλγερίας στις 16 Ιουνίου.