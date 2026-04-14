Λουίς Ενρίκε: «Παιχνίδι παγίδα με τη Λίβερπουλ»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε μιλώντας για τη ρεβάνς της ομάδας του με την Λίβερπουλ, χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως παγίδα για τους Παριζιάνους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το προβάδισμα της Παρί: «Ήταν μόνο το πρώτο παιχνίδι. Αυτό που είναι ξεκάθαρο για εμάς είναι πόσο δύσκολος θα είναι αυτός ο αγώνας. Όταν παίζεις εκτός έδρας απέναντι σε μια ομάδα του επιπέδου της Λίβερπουλ, ξέρεις ότι θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές.

Είναι ξεκάθαρο ότι το να παίζεις εντός έδρας με τους οπαδούς σου κάνει τα πράγματα πιο εύκολα, και όταν υπάρχει σύνδεση ομάδας και κόσμου, είσαι πιο δυνατός. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να παίξεις σε ένα τέτοιο γήπεδο, αλλά είναι και κίνητρο να ξεπεράσουμε την πίεσή τους και να κερδίσουμε το ματς. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι· θα είναι πολύ κλειστό».

Για το αν είναι πιο εύκολο να κυνηγάς στο σκορ είναι σε κυνηγούν: «Αυτή είναι η πρόκληση. Για μένα είναι παγίδα. Όλοι λένε ότι ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ματς, και είναι αλήθεια. Αλλά τα παιχνίδια αλλάζουν πολύ γρήγορα.

Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, έτοιμος. Μπορεί να δεχτείς ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και το παιχνίδι να είναι ακόμη ανοιχτό. Πρέπει να προετοιμαστούμε όπως πάντα, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία μας. Και όχι να προσπαθήσουμε να αμυνθούμε, αλλά να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε για να κερδίσουμε. Για μένα αυτό είναι το κλειδί».

Για το ότι πριν μερικά χρόνια είχε δει ένα ματς στο «Άνφιλντ», στο τέλος της καριέρας του, ανάμεσα στους οπαδούς: «Ήθελα να ζήσω κάτι τέτοιο σε ένα τέτοιο γήπεδο. Τότε έπαιζε εδώ ο Λουίς Γκαρσία και αυτός μας έβγαλε τα εισιτήρια. Ήμασταν περίπου δέκα άτομα, με φίλους. Ήταν κάτι ξεχωριστό, πολύ διαφορετικό από αυτό που έζησα εδώ ως παίκτης. Το απόλαυσα πολύ».