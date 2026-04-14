H Γιουνάιτεντ προσφέρει τον Ουγκάρτε ως αντάλλαγμα στη Νιούκαστλ για τον Τονάλι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει ένα φιλόδοξο μεταγραφικό σενάριο για το καλοκαίρι, καθώς φέρεται να σκέφτεται τη χρήση του Μανουέλ Ουγκάρτε ως αντάλλαγμα σε πιθανή συμφωνία για την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από τη Νιούκαστλ.

Ο Ουρουγουανός χαφ έχει χάσει έδαφος στην ιεραρχία και δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη βασική ενδεκάδα των «κόκκινων διαβόλων», κάτι που έχει ανοίξει συζητήσεις για το μέλλον του στο Ολντ Τράφορντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Γιουνάιτεντ είναι διατεθειμένη να τον χρησιμοποιήσει ως έμψυχο αντάλλαγμα για να μειώσει το κόστος της μεταγραφής του Τονάλι. Η Νιούκαστλ φέρεται να παρακολουθεί στενά τον Ουγκάρτε, καθώς είχε δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη ήδη από την εποχή που αγωνιζόταν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Τονάλι παραμένει βασικός στόχος για τη Γιουνάιτεντ, με τον σύλλογο να τον θεωρεί ιδανική λύση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ωστόσο, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε συμφωνία ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί ισχυρή διαπραγματευτική προσέγγιση.

Το σενάριο ανταλλαγής προϋποθέτει τη συγκατάθεση της Νιούκαστλ, η οποία παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο να μην αποδυναμώσει τη μεσαία της γραμμή σε μια περίοδο αγωνιστικής αστάθειας.