Με Κάρλος Κεϊρόζ στο Mundial η Γκάνα

Στα 73 του χρόνια, πλέον, ο κοσμογυρισμένος προπονητής θα είναι παρών το καλοκαίρι στα αμερικανικά γήπεδα, καθοδηγώντας την εθνική Γκάνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η πρόσληψή του ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία της χώρας:

«Ο προπονητής Κεϊρόζ ξεκινά αμέσως την εργασία του για να προετοιμάσει τα Μαύρα Αστέρια για το τουρνουά, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, χωρίς να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα της συνεργασίας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός διαδέχεται τον Ότο Άντο, ο οποίος απολύθηκε πριν από 15 ημέρες, μετά την φιλική ήττα της Γκάνας με 2-1 από τη Γερμανία. Είναι το τέταρτο Μουντιάλ στο οποίο θα συμμετάσχει, καθώς βρισκόταν στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας το 2010 και του Ιράν το 2018 και το 2022.

Έχει, επίσης, υπάρξει ομοσπονδιακός της Νότιας Αφρικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, τoυ Ομάν, της Κολομβίας, και της Αιγύπτου. Σε συλλογικό επίπεδο, διετέλεσε τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Το καλοκαίρι θα καθοδηγήσει τη Γκάνα σε έναν δύσκολο όμιλο (12ος) με αντιπάλους την Αγγλία, την Κροατία και τον Παναμά.