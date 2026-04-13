Ηλιόπουλος: «Από την Τρίτη ξεκινά πάλι η... καθημερινότητα» (VIDEO)

Το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλπου του για τις άγιες ημέρες του Πάσχα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες, τονίζοντας πως από… Τρίτη ξεκινάει ξανά η καθημερινότητα.

Δείτε:

«Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Εύχομαι δύναμη, υγεία, αγάπη, τύχη, πάθος. Να υπάρξει ειρήνη, γιατί έχουν ανοιχτεί πολλά μέτωπα και πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η άσχημη διαδικασία, που για το χρήμα γίνονται. Εύχομαι ειρήνη και ό,τι καλύτερο για τον κόσμο, που δεν περνάει πολύ εύκολα. Εδώ είναι γιορτή, γιατί είναι Πάσχα, αλλά από Τρίτη ξεκινάει πάλι η… καθημερινότητα».