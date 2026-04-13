Η Ίντερ «αγγίζει» το πρωτάθλημα - Μπορεί να το κατακτήσει σε λιγότερο από 15 μέρες

Η Ίντερ είναι μια «ανάσα» από την κατάκτηση της Serie A. Μετά τη νίκη 4-3 επί της Κόμο, που ήρθε μετά το εμφατικό 5-2 απέναντι στη Ρόμα, οι «Νερατζούρι» δείχνουν πως δύσκολα θα χάσουν τον τίτλο.

Η ομάδα έχει διαφορά 9 βαθμών από τους διώκτες της, εκμεταλλευόμενη και τις απώλειες των αντιπάλων της, όπως η Νάπολι και η Μίλαν, που δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν.

Μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα η Ίντερ να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια στις 26 Απριλίου, στον εκτός έδρας αγώνα με την Τορίνο.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να νικήσει την Κάλιαρι και στη συνέχεια την Τορίνο, ενώ παράλληλα η Νάπολι να μην καταφέρει να κερδίσει σε κανένα από τα δύο επόμενα παιχνίδια της απέναντι σε Λάτσιο και Κρεμονέζε.

Σε αυτό το σενάριο, η διαφορά μπορεί να πάει στους 13 βαθμούς, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, κάτι που θα «κλειδώσει» οριστικά τον τίτλο.