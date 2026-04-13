Γιαμάλ: «Θέλουμε πολύ να πάμε στα ημιτελικά και θα δώσουμε τα πάντα για να το πετύχουμε»

Οι δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ για την ρεβάνς της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αισιόδοξος φάνηκε στην συνέντευξη τύπου, ο Λαμίν Γιαμάλ για τον επαναληπτικό αγώνα της Μπαρτσελόνα εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, για τους «8» του Champions League. Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη αναμέτρηση η ομάδα από την Μαδρίτης επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νοου».

Ο νεαρός σταρ τόνισε ότι οι «μπλαουγκράνα» θα δώσουν τα πάντα για την ανατροπή, αναφέροντας ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαμάλ:

«Πρέπει να κάνουμε ότι κάνουμε όλη τη σεζόν. Να παλέψουμε για το έμβλημα. Θέλουμε πάρα πολύ να πάμε στα ημιτελικά και θα δώσουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είμαστε κορυφαία ομάδα. Δεν είμαι μόνος μου. Δεν πιστεύω ότι η ανατροπή εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα. Στο ξεκίνημα της σεζόν αμφισβητήθηκα και ανυπομονούσα να έρθουν αγώνες σαν τον αυριανό. Απολαμβάνω τέτοια ματς, γιατί σε τέτοια παιχνίδια είναι που βγαίνουν μπροστά οι πραγματικοί παίκτες.

Το κλειδί είναι να μην πιστέψουμε ότι χρειάζεται κάποιο θαύμα για να κάνουμε την ανατροπή. Υπόσχομαι ότι ακόμα και να αποκλειστούμε, θα έχουμε παλέψει μέχρι το τέλος. Δεν θα αφήσουμε ούτε λεπτό χωρίς να πιέζουμε και να τρέχουμε, θα δώσουμε τα πάντα. Δεν έχει τελειώσει, η ανατροπή είναι πολύ πιθανή και για αυτό βρισκόμαστε εδώ».