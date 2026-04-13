Τόμας Παρτέι: Δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες βιασμού

Ο Τόμας Παρτέι συνεχίζει να είναι αντιμέτωπος με σοβαρές δικαστικές υποθέσεις, αφού εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες πρόκειται να εξεταστούν μαζί με άλλες πέντε υποθέσεις βιασμού, καθώς και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, για τις οποίες ο ίδιος έχει ήδη αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε προηγούμενη διαδικασία στο ίδιο δικαστήριο.

Οι νομικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει και την αγωνιστική του παρουσία, αφού δεν συμμετείχε στην αποστολή της Βιγιαρεάλ για τον αγώνα απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» την Κυριακή του Πάσχα.

Αν και η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026, υπάρχουν ενδείξεις ότι τελικά θα μετατεθεί χρονικά και θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027.