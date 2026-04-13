Κλεμέντε κατά Αθλέτικ Μπιλμπάο: «Δεν είναι ειλικρινής με τον κόσμο»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χαβιέρ Κλεμέντε, άσκησε έντονη κριτική προς τη διοίκηση του συλλόγου, αμφισβητώντας τη συνέπεια της ομάδας ως προς τις αρχές και τη φιλοσοφία της.

Σε ηλικία 76 ετών, ο άνθρωπος που έχει αφήσει αφήσει το αποτύπωμα στην ιστορία των Βάσκων δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την άποψή του. Άλλωστε, η πολυετής προσφορά του τόσο εντός γηπέδων όσο και στον πάγκο του δίνει, όπως θεωρεί, το δικαίωμα να μιλά ανοιχτά.

Ο Κλεμέντε υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές μορφές του συλλόγου και ως παίκτης κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας, ενώ ως προπονητής οδήγησε την ομάδα σε μεγάλες επιτυχίες, όπως δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ.

«Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι λένε ψέματα. Είναι ψέμα όταν λένε “έχουμε τρεις Βάσκους παίκτες”, ενώ στην πραγματικότητα τους πήραμε στα 16 τους από άλλες περιοχές και έμειναν μόλις λίγους μήνες στις ακαδημίες. Αν δείχνουν προοπτική, τους εντάσσουμε και μετά ισχυριζόμαστε ότι προέρχονται από την ακαδημία της Μπιλμπάο. Από τη βασκική ακαδημία; Μα φυσικά.

Όταν καταφεύγεις σε τέτοια κόλπα, σημαίνει ότι το περιβάλλον δεν είναι όπως παλιά. Εμείς ήμασταν διαφορετικοί».,