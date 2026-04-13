ΠΑΕ ΑΕΚ: «Όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα και την ιστορία 102 χρόνων» (vid)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ετοίμασε ένα υπέροχο βίντεο με σημαντικές στιγμές και «περιγράφει» όσα συνθέτουν την ταυτότητα και την ιστορία του συλλόγου.

Η Ένωση, που σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει 102 χρόνια ζωής και ιστορίας, συνδέεται με λέξεις όπως: η επίθεση, οι αξίες, η τέχνη, η αυταπάρνηση, η έμπνευση, η μαγεία και η έκσταση οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε διάφορες μεγάλες στιγμές που παρουσιάζονται στο σχετικό βίντεο.

To μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ

«102 χρόνια ΑΕΚ. 102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας. Όλα όσα περικλείει αυτό το όνομα, όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα και την ιστορία αυτής της ομάδας, περιγράφονται σε αυτό το βίντεο του AEK TV.

Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας αγάπη!»

