«Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας - Δεν ενεργοποιεί την οψιόν του η Ρόμα»

Παρελθόν από τη Ρόμα αναμένεται να αποτελέσει το καλοκαίρι ο Κώστας Τσιμίκας, με τους Ιταλούς να έχουν αποφασίσει πως δεν θα αγοράσουν τον Έλληνα μπακ και έτσι θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ.

Επιστροφή στην Αγγλία για τον Κώστα Τσιμίκα το καλοκαίρι, με τη Ρόμα να έχει αποφασίσει πως δεν θα αγοράσει τον Έλληνα αριστερό μπακ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, οι «Τζιαλρόσι» δεν είναι ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις του 29χρονου αμυντικού και δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν που έχει, καθώς αγωνίζεται ως δανεικός στην ομάδα από την Λίβερπουλ.

Έτσι, ο Τσιμίκας θα επιστρέψει στους Reds το καλοκαίρι, με την ομάδα της Αγγλίας να μην έχει αποφασίσει ακόμη αν θα τον κρατήσει στο ρόστερ ή αν θα αποφασίσει να τον παραχωρήσει ξανά είτε δανεικό είτε με κανονική μεταγραφή.

Tη φετινή σεζόν ο Τσιμίκας έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με τους Ρωμαίους, ωστόσο οι περισσότερες είναι ολιγόλεπτες, μετρώντας μόλις 626 αγωνιστικά λεπτά, ενώ μετράει και μια ασίστ στο Europa League.