Ντεμικέλις για Ράγιο: «Έχει λιγότερους βαθμούς από όσους της αξίζουν στη La Liga, δεν ειναι τυχαίο ότι κέρδισε την ΑΕΚ»

Ο προπονητής της Μαγιόρκα Μαρτίν Ντεμικέλις μίλησε για το 3-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο τονίζοντας για την ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ πως έχει λιγότερους βαθμούς από όσους της αξίζουν στη La Liga και μάλιστα επισήμανε πως δεν ειναι τυχαίο ότι κέρδισε 3-0 την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του UEFA Conference League.

Ο Αργεντινός τεχνικός, στο πλαίσιο των δηλώσεων που παραχώρησε για τον αγώνα της Κυριακής στο Son Moix, επισήμανε: «Είναι μια ομάδα που με τον προπονητή της Ινίγκο Πέρεθ, έχει πολύ σαφείς ιδέες. Δεν είναι τυχαίο ότι κέρδισε με 3-0 στο Conference League. Νομίζω ότι έχει λιγότερους βαθμούς από όσους της αξίζουν, γιατί όταν αναλύεις έναν αντίπαλο και κατανοείς πλήρως το στυλ παιχνιδιού του, βλέπεις ότι, ανεξάρτητα από το ποιος ξεκινάει, ο καθένας γνωρίζει τον ρόλο του. Είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ και στο χθεσινό παιχνίδι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ξέραμε ότι έπρεπε να διαχειριστούμε με ψυχραιμία αυτή την πίεση».

Η νίκη της Μαγιόρκα με σκορ 3-0 ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους Νησιώτες καθώς τους έδωσε βαθμολογική ανάσα και τους έφερε πάνω από τη ζώνη στους 34 πόντους. Την ίδια ώρα η Ράγιο Βαγιεκάνο, που την Πέμπτη (16/4) έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια για την μεγάλη ρεβάνς με την ΑΕΚ, είναι στους 35, με την Έλτσε που αυτή τη στιγμή είναι στην κόκκινη ζώνη και πέφτει να έχει 32. Γενικότερα στην ουρά της La Liga επικρατεί ένας... χαμός με έξι ομάδες τουλάχιστον να παλεύουν για τη σωτηρία και ενώ απομένουν οκτώ παιχνίδια για το φινάλε.