Η ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό top10 των ομάδων με τις λιγότερες ήττες!

Η πορεία της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα της Super League είναι εντυπωσιακή έχοντας μέχρι τώρα απολογισμό: 19 νίκες, 6 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες! Στατιστικά, που την κατατάσσουν στο top10 των ομάδων, με τις λιγότερες ήττες σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που οδηγεί ως πρωτοπόρος την κούρσα διεκδίκησης του τίτλου, όντας στο συν πέντε από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ακολουθούν, έχει να χάσει στο πρωτάθλημα από τα τέλη Οκτώβρη όντας 19 αγώνες αήττητη, μετρώντας σε όλο αυτό το διάστημα 14 νίκες-5 ισοπαλίες.

Αυτό το σερί που έχει χτίσει της έχει δώσει και το μεγάλο αβαντάζ για τον τίτλο καθώς μην ξεχνάμε πως για να βρούμε τις δύο τελευταίες ήττες που έχει υποστεί η ΑΕΚ στη Super League πρέπει να γυρίσουμε στον περασμένο Οκτώβρη όταν είχε χάσει στις 19/10 με 0-2 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και με το ίδιο σκορ μια εβδομάδα αργότερα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, στα ματς του πρώτου γύρου.

Έκτοτε η ΑΕΚ, αγνοεί τη λέξη ήττα σε επίπεδο πρωταθλήματος! Όπως προαναφέραμε, τρέχει αήττητο σερί 19 αγώνων κάτι που σημαίνει πως με δύο μόλις χαμένα παιχνίδια, κατατάσσεται στο top10 των ομάδων, με τις λιγότερες ήττες σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

Πού βρίσκονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός

Ψηλά σε αυτή τη λίστα βρίσκεται επίσης τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός, που έχουν ακριβώς τον ίδιο απολογισμό σε 27 αγώνες πρωταθλήματος: 17 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες. Ουσιαστικά οι Θεσσαλονικείς και οι Πειραιώτες βρίσκονται μέσα στην 15άδα των ομάδων με τις λιγότερες ήττες σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε έχει χάσει φέτος από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και από τον Βόλο στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, ενώ οι τρεις ήττες του Ολυμπιακού είναι από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και την ΑΕΚ στο πρόσφατο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής των πλέι-οφ στο Γ. Καραϊσκάκης.

Να σημειώσουμε για την ιστορία πως οι δύο μοναδικές ομάδες σε αυτή τη λίστα που είναι αήττητες στο πρωτάθλημα τους, είναι οι Μπενφίκα-Σλάβια Πράγας. Ακολουθούν Μπάγερν, Πόρτο, Φενέρμπαχτσε, Σπόρτινγκ με μια ήττα και η πρώτη δεκάδα κλείνει με την ΑΕΚ και τις Ρέιντζερς, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, Ντόρτμουντ που έχουν από δύο ήττες.