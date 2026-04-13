Θα τιμήσει τον ιδρώτα και την προσπάθεια 9 μηνών και 15 αγώνων

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί πολύ ορθά ο Νίκολιτς δεν "βλέπει ΠΑΟΚ" αλλά μόνο Ράγιο στη ρεβάνς της Πέμπτης κι ας είναι πιθανότατα "the last dance" στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ.

Κάποτε ένας (νεόκοπος, τότε) παράγοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο απευθυνόμενος σε ποδοσφαιριστές μεγάλης ομάδας είχε πει το περιβόητο "Το πρωτάθλημα είναι η δουλειά σας, η Ευρώπη είναι διασκέδαση". Η διαφορά είναι ότι μέσα από τη "διασκέδαση" καταγράφηκαν ιστορικές νίκες και ευρωπαϊκές πορείες για τον σύλλογο στον οποίο εκείνος υπήρξε (ατυχώς) πρόεδρος για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτόν ελάχιστοι τον θυμούνται, όμως τους σπουδαίους θριάμβους που πέτυχαν στην ευρωπαϊκή "διασκέδασή" τους οι ποδοσφαιριστές ουδείς τους ξέχασε. Το αντίθετο...

Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Το 1977 η ΑΕΚ πέτυχε την πιο μεγάλη στιγμή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ανατροπή του 3-0 από την ΚΠΡ, την αξέχαστη βραδιά της 16ης Μαρτίου με τα δύο γκολ του Θωμά Μαύρου, την τρομερή κεφαλιά του αείμνηστου Μίμη Παπαϊωάνου και φυσικά τις αποκρούσεις του Νίκου Χρηστίδη στην διαδικασία των πέναλτι. Κάθε χρόνο υπάρχουν αφιερώματα για εκείνη την πρόκριση ώστε να μαθαίνουν οι νεότεροι καθώς οι παλιοί δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ.

Γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι τσατίζομαι και μόνο στο άκουσμα της "επιχειρηματολογίας" ορισμένων πως δήθεν η ΑΕΚ δεν πρέπει να... καταναλώσει ενέργεια στη ρεβάνς της Πέμπτης κόντρα στη Ράγιο, ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι ως "τυπική διαδικασία εξαιτίας του 3-0" καθώς υπάρχει σε λίγα 24ωρα, την Κυριακή, στη Νέα Φιλαδέλφεια το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που αν το κερδίσει θα γίνει ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο. Ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρούν ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να πάει με... τα δεύτερα απέναντι στους Ισπανούς περιμένοντας να περάσουν τα 90 λεπτά για να αφοσιωθεί στο ντέρμπι του πρωταθλήματος. Όλα τούτα επειδή υπάρχει το εις βάρος της 3-0.

Με δυο λόγια κάποιοι "προτρέπουν" την ΑΕΚ να απαξιώσει τον εαυτό της, τον ιδρώτα που κατέθεσε στο γήπεδο επί 9 μήνες, από τις 24 Ιουλίου 2025 όταν έπαιξε το πρώτο προκριματικό στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Χάποελ Μπερ Σεβά, να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τις μάχες που έδωσε σε 15 ευρωπαϊκά ματς, επειδή έχει χάσει 3-0 στο "Βαγιέκας" και παίζει την Κυριακή μεγάλο ντέρμπι πρωταθλήματος.

Όποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο μάλλον δεν έχει ιδέα από τον κόσμο των πραγματικών πρωταγωνιστών, δηλαδή του προπονητή και των ποδοσφαιριστών. Το βράδυ που η ΑΕΚ πέτυχε τεράστιο "διπλό" εις βάρος του Ολυμπιακού, την ώρα που οι φίλοι της πανηγύριζαν και ετοιμάζονταν να υποδεχτούν και να συντροφεύσουν το πούλμαν με τους παίκτες στους αθηναϊκούς δρόμους, ο Λάζαρος Ρότα στεκόταν μπροστά στην κάμερα και δήλωνε "Εμάς το μυαλό μας δεν είναι στους πανηγυρισμούς αλλά μόνο στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο".

Το βράδυ που η ΑΕΚ (έβαλε τα χέρια της και) έβγαλε τα μάτια της χάνοντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και "προσφέροντας" με τα δικά της αμυντικά λάθη γκολ από το 2ο λεπτό στην Ισπανική ομάδα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν πέταξε την ευρωπαϊκή ασπίδα στο πάτωμα αλλά ήταν ο πρώτος που μιλώντας στον κόσμο ο οποίος είχε κάνει το ταξίδι είπε ότι "τίποτα δεν έχει τελειώσει, μπορούμε να το γυρίσουμε στη ρεβάνς και να γράψουμε ιστορία".

Θα πει κάποιος "Ήταν μια τυπική δήλωση". Μην... τολμήσει να το ισχυριστεί μπροστά στον Νίκολιτς γιατί τότε θα καταλάβει τι ακριβώς εννοούσε ο Σέρβος!

Προφανώς ο κόουτς της ΑΕΚ γνωρίζει ότι η ομάδα του έχει να ανέβει στα Ιμαλάϊα. Οτι το 3-0 είναι βαρύ κι ασήκωτο. Οτι πιθανότατα το βράδυ της Πέμπτης θα είναι "Last dance" στην εφετινή ευρωπαϊκή πορεία της Ένωσης. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ούτε παραίτηση ούτε ματς "τυπική διαδικασία". Αντίθετα σημαίνει "μία ακόμη μάχη και όπου βγει".

Την Πέμπτη μπροστά στο κοινό της η ΑΕΚ θα τιμήσει πρωτίστως τον εαυτό της, τον ιδρώτα 9 μηνών, την προσπάθεια 15 αγώνων, όλα όσα ξεκίνησαν ο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του από τον περασμένο Ιούλιο και έβφτασαν να παίζουν τον Απρίλιο ακόμη στο Conference League.

Φαντάζομαι πως αν κάποια στιγμή το παιχνίδι έχει φτάσει στο 65-70' και δεν υπάρχει γκολ για την ΑΕΚ η στρατηγική του κόουτς αλλά και των παικτών να διαμορφωθεί διαφορετικά, κατεβάζοντας ταχύτητα και μπαίνοντας πλέον σε "λογική πρωταθλήματος". Αν όμως η Ένωση φέρει από νωρίς σε δύσκολη θέση τους Ισπανούς τότε το βράδυ θα είναι μακρύ και ουδείς θα σκεφτεί πως "υπάρχει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σε τρία 24ωρα". Γιατί η "διασκέδαση" δεν είναι μόνο ότι παρασύρει τους πρωταγωνιστές -τους πραγματικούς, στο χορτάρι, όχι εκείνους που κάνουν "θεωρία επί χάρτου"- αλλά αρκετές φορές τους αναδεικνύει σε συγγραφείς της ιστορίας.