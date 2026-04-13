Δώνης: Το παρασκήνιο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας!

Οι φήμες για πιθανή αποχώρηση του Γάλλου προπονητή της εθνικής Σαουδικής Αραβάς, Ερβέ Ρενάρ πριν από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 οργιάζουν και όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γιατί η ομοσπονδία της χώρας βλέπει με καλό μάτι την πρόσληψη του Γιώργου Δώνη και που ποντάρει!

Η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας υπέστη δύο βαριές ήττες τον Μάρτιο, με 4-0 από την Αίγυπτο και 2-1 από τη Σερβία, σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Η εικόνα της ομάδας ήταν αποκαρδιωτική, ενώ στο κλίμα σκεπτικισμού που έχει δημιουργηθεί προστίθεται και η δύσκολη πρόκριση μέσω playoffs, μετά την ισοπαλία 0-0 με το Ιράκ. Σε πρώτη φάση δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μαροκινού τεχνικού διευθυντή Νασέρ Λαργκέ, το οποίο λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο.

Παράλληλα, ο Ουαλός, Ματ Κρόκερ, που εργάζεται στην αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αναμένεται να τον αντικαταστήσει. Ο Κρόκερ θεωρείται εξπέρ στη σύγχρονη αναδιοργάνωση του ποδοσφαίρου, έχοντας διατελέσει επίσης υπεύθυνος ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων στη Σαουθάμπτον, όπου συνέβαλε στη διατήρηση της ομάδας στην Premier League και στην ανάπτυξη της ακαδημίας της, από την οποία αναδείχθηκαν παίκτες όπως ο Γκάρεθ Μπέιλ

Σε ότι αφορά τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Ρενάρ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Σαουδική Αραβία, η ομοσπονδία προτιμά τεχνικό που γνωρίζει το ποδόσφαιρο της χώρας και διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία αντιλαμβανόμενος τη νοοτροπία των διεθνών και τις ικανότητες τους.

Ως εκ τούτου αποφεύγει να στραφεί σε κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Κάπως έτσι στην κορυφή της λίστας βρίσκεται πράγματι ο Γιώργος Δώνης, ο οποίος από το 2021 εργάζεται σε συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, όπως οι Αλ-Γουέχντα, Αλ-Φατέχ και Αλ-Καλίτζ

Από εκεί και πέρα, θετική άποψη υπάρχει και για τον Πορτογάλο τεχνικό της Αλ Φάιχα, Πέδρο Εμάνουελ, ο οποίος επίσης από το 2021 εργάζεται στη χώρα της Μέσης Ανατολής, αλλά και τον Βραζιλιάνο, Πέρικλες Σαμούσκα με παρουσία εδώ και οχτώ χρόνια στη Σαουδική Αραβία, όπου πλέον καθοδηγεί την Αλ Τααβούν.