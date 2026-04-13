Με τη σημαία του ΠΑΟΚ, το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη, που «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών, με σωρεία βετεράνων ποδοσφαιριστών να δίνουν το παρών και να βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας του, με τραγική φιγούρα την μητέρα και τον αδερφό του, Βασίλη.

Από την μεριά της, σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ τίμησε την μνήμη του, με την ΚΑΕ και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να αποστέλλουν στεφάνια, όπως και η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, του Αριστοτέλη Μυστακίδη και του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Παράλληλα, στις Σέρρες για το «ύστατο χαίρε» βρέθηκαν αρκετοί πρώην «ασπρόμαυροι» συμπαίκτες του Στέφανου Μπορμπόκη, όπως οι Γιώργος Τουρσουνίδης, Κώστας Λαγωνίδης, Δημήτρης Μήτογλου, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Μιχάλης Λεοντιάδης, Κώστας Ορφανός, Αντώνης Μαυρέας, ενώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Άγγελος Αναστασιάδης.

Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές από τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Πανσερραϊκό παρευρέθηκαν επίσης στην κηδεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την σημαία του ΠΑΟΚ, με βετεράνους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου να τον συνοδεύουν στην τελευταία κατοικία του...