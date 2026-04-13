Στη βάση του ο Ραζβάν, τελική ευθεία για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σε ρυθμούς... κανονικότητας, αφήνοντας πίσω του μία ιδιαίτερα δύσκολη και φορτισμένη εβδομάδα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει ξανά το «παρών», μετά την κηδεία του πατέρα του, Μιρτσέα.

Ο 57χρονος τεχνικός θα βρεθεί ξανά με τους ποδοσφαιριστές του ύστερα από περίπου μία εβδομάδα απουσίας, σε μία χρονική συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Δικέφαλο,, καθώς η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν εκφράσει την επιθυμία να ταξιδέψουν στη Ρουμανία για να παραστούν στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ως ένδειξη στήριξης και σεβασμού στον προπονητή τους. Ωστόσο, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του Ραζβάν Λουτσέσκου, παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας απρόσκοπτα το πρόγραμμα των προπονήσεων.

Τελικά, στην κηδεία έδωσαν το «παρών» μόνο συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ και της διοίκησης, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Σαββίδης, η Μαρία Γκοντσαρόβα, ο Χρήστος Καρυπίδης, ο Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης, εκπροσωπώντας την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η επιστροφή του Λουτσέσκου στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε και από τις τηλεοπτικές κάμερες, με τον ίδιο να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος, μην μπορώντας να κρύψει τη φόρτισή του. Παρά το βαρύ πένθος, καλείται πλέον να επαναφέρει την ομάδα σε αγωνιστική εγρήγορση και να τη προετοιμάσει κατάλληλα για μία αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων.

Ο προπονητής του Δικεφάλου, στη σκιά της μεγάλης απώλειας του πατέρα του, φρόντισε να στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα, κατά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο το απόγευμα της Κυριακής (12/4):

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή· πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ''αναγκάζουν'' οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό».

Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στο επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που ενδέχεται να κρίνει... τα πάντα. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο μέτωπο των απόντων και κυρίως των Μεϊτέ, Κένι, Αντρίγια και Ντεσπόντοφ, με τους δύο πρώτους να μπαίνουν στο γήπεδο από την προηγούμενη εβδομάδα...