Οπαδός της Άρσεναλ κατέθεσε μήνυση κατά της ομάδας! (pic)

Στα όριά του έφτασε οπαδός της Άρσεναλ και κινήθηκε νομικά κατά των «κανονιέρηδων».

Το ποδόσφαιρο είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας και ένας οπαδός της Άρσεναλ αποφάσισε να μηνύσει την ομάδα του, κατηγορώντας την ότι του προκάλεσε… ψυχολογικά προβλήματα.

Φέτος η πορεία των «κανονιέρηδων» είναι πολύ καλή, ωστόσο σιγά-σιγά χάνει κάθε στόχο για τρόπαιο, με την ήττα από την Μπόρνμουθ να κάνει και την κατάκτηση της Premier League αμφίβολη.

Ο Έρικ Κιάμα, κάτοικος της Καμπάλα, κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες εμφανίσεις των «κανονιέρηδων» του έχουν προκαλέσει «άγχος, στρες και έντονη συναισθηματική πίεση». Αν και δηλώνει πιστός οπαδός της Άρσεναλ, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα το τελευταίο διάστημα.

Η σταγόνα που… ξεχείλισε το ποτήρι φαίνεται πως ήταν η εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Μπόρνμουθ το Σάββατο, αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους οπαδούς και κάνει το μέχρι τώρα σίγουρο πρωτάθλημα αμφισβητήσιμο.

