Η γέννηση μιας μεγάλης ιδέας, που κάνει το αδύνατο δυνατό...

Η ΑΕΚ συμπληρώνει σήμερα 102 χρόνια ζωής και ιστορίας που αποτελούν... παράδειγμα για το πώς το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Για το πώς, από την καταστροφή, τον ξεριζωμό και την εκδίωξη, μπορεί να γεννηθεί μια ιδέα που θα εμπνέει και θα δίνει χαρά και ελπίδα σε εκατομμύρια πιστούς.

Όλα άρχισαν το 1924. Δύο χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, μια παρέα Κωνσταντινουπολιτών της Αθήνας αποφάσισε να ιδρύσει ένα σωματείο που θα θύμιζε τις αλησμόνητες πατρίδες και τον πολιτισμό χιλιάδων χρόνων, ο οποίος έσβησε μέσα στις στάχτες. Στις 13 Απριλίου 1924, στο κατάστημα αθλητικών ειδών του Κωνσταντίνου Δημόπουλου και των αδερφών Αιμίλιου και Μενελάου Ιωνά στην Οδό Βερανζέρου 24, οι Πολίτες αθλητές πήραν την ιστορική απόφαση και ένας νέος μεγάλος σύλλογος είχε ήδη αποκτήσει ζωή. Το καταστατικό υπέγραφαν πάνω από σαράντα μέλη της Κωνσταντινουπολίτικης κοινότητας της Αθήνας. Έμβλημα ήταν ο Δικέφαλος Αετός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Το όνομα, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως...

102 χρόνια μετά και παρ' ότι μέσα σε αυτή την πορεία υπήρχαν τριγμοί, χτυπήματα και καταστροφές οι αξίες παραμένουν αναλλοίωτες και αυτούσιες όπως τότε.. «Η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα. Και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν. Ζουν, εμπνέουν, ενθουσιάζουν, χαρίζουν χαράν», είχε πει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λογά που έρχονται να συμβαδίσουν με τα ιστορικά γεγονότα που έχει βιώσει αυτή η ομάδα, σε όλη αυτή την πορεία από το 1924 μέχρι σήμερα.

Η ΑΕΚ έπεσε αλλά σηκώθηκε αμέτρητες φορές. Καταστράφηκε οικονομικά και αγωνιστικά αλλά αναγεννήθηκε από τις στάχτες της. Σε όλα τα αθλήματα. Έχασε το σπίτι της για 19 ολόκληρα χρόνια γυρνώντας σαν πρόσφυγας για δεύτερη φορά στην Ιστορία της χωρίς κανένας να μπορεί να της εγγυηθεί ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στα άγια χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι που ο Δημήτρης Μελισσανίδης έκανε το αδύνατο δυνατό και σήκωσε τα τείχη της Αγιά Σοφιάς κλείνοντας το ιστορικό κεφάλαιο προσφοράς του στην ΑΕΚ με κάτι που θα τον κρατήσει για πάντα στην αιωνιότητα πριν δώσει το χρίσμα στον Μάριο Ηλιόπουλο που χαράσσει τον δικό του δρόμο και πάει για να κάνει επίσης κάτι που στην αρχή έμοιαζε αδύνατο.

Ο νέος διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, στη δεύτερη μόλις χρονιά ενασχόλησης του με το ποδόσφαιρο χτίζει ένα πρότζεκτ βασισμένο σε top ευρωπαϊκά πρότυπα με το βλέμμα στο μέλλον και στόχο την εκτόξευση του Club σε όλα τα επίπεδα. Όντας, μακριά από παρασκήνια και «μαγειρέματα». Ό,τι έχει πετύχει άλλωστε, το έχει πετύχει κόντρα σε όλους και σε όλα και τώρα πάει για να κάνει το αδύνατο δυνατό. Την Πέμπτη η ΑΕΚ δίνει ένα ιστορικό παιχνίδι με την Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα ψάξει κάτι που έχει να το πετύχει 49 χρόνια. Από την ανατροπή έπος του 77 με την ΚΠΡ. Αν το πετύχει θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην Ιστορία της σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ο Μάριος Ηλιόπουλος στη δεύτερη σεζόν του στην ΑΕΚ, θα είναι ο μοναδικός πρόεδρος μετά τον Λουκά Μπάρλο που θα την οδηγεί σε μια τέτοια επιτυχία. Προφανώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο μετά το 3-0 του Βαγιέκας.

Αλλά είπαμε: Η ΑΕΚ γεννήθηκε για να κάνει το αδύνατο δυνατό. Όπως πάει να το κάνει στο πρωτάθλημα όπου έχει εξελιχθεί κακά τα ψέματα από τριτοτέταρτο σε πρώτο φαβορί για τον τίτλο όντας στο συν πέντε από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι στο ξεκίνημα της σεζόν και μετά τον περσινό εφιάλτη η ΑΕΚ θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι από την φετινή σεζόν; Πόσο μάλλον τον τίτλο...

Η ΑΕΚ στα 102 χρόνια ζωής και ιστορίας έχει μπροστά τρεις μεγάλες προκλήσεις. Δυο στο ποδόσφαιρο και μια στο μπάσκετ που επίσης ανά τα χρόνια έχει βιώσει τις δικές του καταστροφές αλλά πλέον βιώνει με τον Μάκη Αγγελόπουλο τη δική του αναγέννηση και σίγουρα μια από τις καλύτερες περιόδους ιστορικά. Η Βασίλισσα την Τετάρτη απέναντι στην Μπανταλόνα, που θα ήταν φαβορί αν δεν υπήρχε το... κολαστήριο των Λιοσίων, θα προσπαθήσει να πετύχει κάτι σπουδαίο, να πετάξει εκτός τους διοργανωτές και να πάει αυτή στο Final4 για να διεκδικήσει - και να πάρει - μια ακόμα ευρωπαϊκή κούπα όπως το 68 που ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που το κατάφερε στο Καλλιμάρμαρο των 80.000 θεατών, όπως το 2000, όπως το 2018.

Μια ημέρα μετά στη Νέα Φιλαδέλφεια η ποδοσφαιρική ομάδα με τη συμπαράσταση 32.000 που θα βρεθούν στις εξέδρες θα προσπαθήσει να πετύχει το δικό της αδύνατο-δυνατό. Οι φετινές ευρωπαϊκές υπερβάσεις άλλωστε που έχουν ποδοσφαιρικά τη σφραγίδα του Νίκολιτς και των παικτών, επιτρέπουν στην ΑΕΚ να πιστεύει στο θαύμα της ανατροπής πριν περάσει στην αμέσως επόμενη πρόκληση που είναι το καθοριστικό ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μόλις μερικές ημέρες μετά τη συμπλήρωση 102 χρόνων ζωής η ΑΕΚ έχει μπροστά της τρία μεγάλα ραντεβού και μια καυτή εβδομάδα που θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που έκανε σε ολόκληρη την ιστορία της!