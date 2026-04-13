Τρομερό γκολ στην Παραγουάη: Ο Φερέιρα σκόραρε μετά από χαμένο πέναλτι, όταν η μπάλα κόντραρε στο πρόσωπό του (vid)

Απίστευτη εξέλιξη είχε το πέναλτι που κέρδισε στην Παραγουάη η Ολίμπια, απέναντι στην Ρούμπιο Νου.
Ο Σεμπαστιάν Φερέιρα ανέλαβε να το εκτελέσει, αλλά ο τερματοφύλακας απέκρουσε. Η μπάλα έφτασε στον Φερνάντο Μαρτίνεζ της Ρούμπιο, ο οποίος στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, την έστειλε στο πρόσωπο του Φερέιρα και αυτή κατέληξε στα δίχτυα!
JAJAJAJAJA increíble lo que sucedió en Paraguay.— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 13, 2026
Sebastián Ferreira (Olimpia) falla el penal, pero Fernando Martínez (Rubio Ñu) despeja y le da en la cara al Delantero, haciendo que termine en gol.
PENAL IRREAL, INSÓLITO.pic.twitter.com/BfepFMBcVv