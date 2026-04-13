Τρομερό γκολ στην Παραγουάη: Ο Φερέιρα σκόραρε μετά από χαμένο πέναλτι, όταν η μπάλα κόντραρε στο πρόσωπό του (vid)

Πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση πέναλτι κι έστειλε την μπάλα στο πρόσωπο του εκτελεστή κ εκείνη κατέληξε στα δίχτυα!

Απίστευτη εξέλιξη είχε το πέναλτι που κέρδισε στην Παραγουάη η Ολίμπια, απέναντι στην Ρούμπιο Νου.

Ο Σεμπαστιάν Φερέιρα ανέλαβε να το εκτελέσει, αλλά ο τερματοφύλακας απέκρουσε. Η μπάλα έφτασε στον Φερνάντο Μαρτίνεζ της Ρούμπιο, ο οποίος στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, την έστειλε στο πρόσωπο του Φερέιρα και αυτή κατέληξε στα δίχτυα!