Δεύτερο γκολ σε τρίτο παιχνίδι με την Τσβόλε για τον Ελληνοολλανδό Βελάνα (vid)

Φορμαρισμένος φαίνεται πως είναι ο Οδυσσέας Βελάνας στα τελευταία παιχνίδια, βρίσκοντας ξανά δίχτυα!

Ο 27χρονος Ελληνολλανδός ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του στην τελική ευθεία του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Μετά το γκολ και την ασίστ που σημείωσε στο παιχνίδι της Τσβόλε με την Μπρέντα πριν δύο αγωνιστικές, ο Βελάνας βρήκε δίχτυα ξανά, αυτή τη φορά απέναντι στην Εξέλσιορ.

Αν και πέτυχε το 2-1, η ομάδα του δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, όμως το τελικό 2-2 της έδωσε έναν σημαντικό βαθμό για να αποφύγει τα μπλεξίματα με τις επικίνδυνες θέσεις.

Δείτε τα γκολ: