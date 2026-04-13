Το top-10 της αγωνιστικής με γκολάρες, ρεκόρ και «θρίλερ»

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Eτοιμάζει τρελή ανατροπή τίτλου η Σίτι

Απίστευτη ανατροπή στα δεδομένα της Premier League είχαμε το ΣΚ. Η Άρσεναλ υπέστη εντός έδρας ήττα-σοκ με 1-2 από την Μπόρνμουθ και η Μάντσεστερ Σίτι μία μέρα αργότερα, δεν πέταξε το «δώρο». Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, μαθημένη σε τέτοια σκηνικά, πέρασε πάνω από την Τσέλσι στο Stamford Bridge με Ο'Ράιλι, Γκουέχι, Ντοκού (0-3) και μείωσε την απόσταση στο -6. Δεδομένου ότι έχουν ένα ματς λιγότερο και ότι την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται την Άρσεναλ, οι Citizens μπορούν να οδηγήσουν τη μάχη του πρωταθλήματος ακόμα και στην ισοβαθμία.

Highlights from a massive win at Chelsea in the @premierleague 📺 pic.twitter.com/0Fg0PDT6w4 — Manchester City (@ManCity) April 12, 2026



Αδιανότητος Γιαμάλ, το έχει σηκώσει η Μπαρτσελόνα

Ακόμα μία γκέλα έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης με το 1-1 με την Χιρόνα και η Μπαρτσελόνα με το 3-0 σε βάρος της Εσπανιόλ απλά δεν το χάνει. Τα βλέμματα όμως πέφτουν ξανά στον Γιαμάλ, ο οποίος στα 18 του όχι μόνο οδηγεί τους Blaugrana προς τον τίτλο αλλά έσπασε και ένα απίστευτο ρεκόρ. Ο Λαμίν έγινε ο νεαρότερος [18, 272] που φτάνει τις 100 εμφανίσεις στην La Liga, αφήνοντας για πάντα πίσω τον Ραούλ Γκονθάλες. Το video από τα όσα έκανε στο καταλανικό derby είναι απολαυστικό.

This comp is better than some career highlights… but it’s only a performance of an 18 year old boy in a game of one of the best leagues in the world.



𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟 (𝟭𝟴) is 𝗢𝗨𝗧 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗! 🇪🇸🤯 pic.twitter.com/3id6GegLFD — Rising Stars XI (@RisingStarXI) April 12, 2026



Έριξε 5άρα, έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών η Μπάγερν

Μία ακόμα συντριβή κέρασε το ΣΚ η Μπάγερν που πέρασε με το… χαλαρό 0-5 από την Ζανκτ Πάουλι και έφτασε τα 105 γκολ στο πρωτάθλημα. Μια επίδοση για τα βιβλία της ιστορίας από την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, καθώς έσπασε το ρεκόρ του συλλόγου που ήταν στα 100 από τη σεζόν 1971-72 και την εποχή του Γκερντ Μίλερ. Περιττό να πούμε ότι το σηκώνει πάλι, αφού είναι στο +12 από την Ντόρτμουντ 5 αγωνιστικές πριν το φινάλε.

🚨🇩🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Bayern Munich have set the RECORD for the most goals scored in a single Bundesliga season! 105 goals and counting for Kompany's side. ✅🥇 pic.twitter.com/wHy3WWG0NY — EuroFoot (@eurofootcom) April 11, 2026



Ο Τζόλης έφτασε τα 10 γκολ στα playoffs του Βελγίου

Συνεχίζει τις εκπληκτικές επιδόσεις με την Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα με πέναλτι στην ανατροπή σε βάρος της Σεντ Τρούιντεν (2-1) και έφτασε τα 10 γκολ στα βελγικά playoffs στα οποία είναι ήδη ο 5ος σκόρερ της ομάδας του. Πλέον το 2025-26 είναι… εξωπραγματικό για τον Τζόλη καθώς με την Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις μετρά 16 γκολ και 21.

1️⃣-2️⃣ | Chrístos Tzólis blijft ijzig koel vanop de stip! 🧊🇬🇷 #STVCLU pic.twitter.com/mHrKzvjbEE — DAZN België (@DAZN_BENL) April 11, 2026



Το σηκώνει η Ίντερ μετά την ανατροπή στο Κόμο

Ένα από τα καλύτερα ματς της σεζόν στην Ιταλία έγινε το βράδυ της Κυριακής (12/04) στο Κόμο όπου η Ίντερ γύρισε το ματς κόντρα στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας αν και στο 45’ έχανε με 2-0. Οι Nerazzurri το γύρισαν σε 2-4 με «διπλούς» Τουράμ και Ντούμφρις, τελικά νίκησαν 3-4 και μετά τις απώλειες των Νάπολι και Μίλαν, μπορούν να νιώθουν πρωταθλητές. Έπεσε από την 4η θέση η Κόμο και ανέβηκε εκεί η Γιουβέντους μετά το πολύτιμο 0-1 στην Αταλάντα.

Date un titolo a questo quadro 🖼️ pic.twitter.com/5iprzbfC2V — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 12, 2026



Ολοταχώς για κάζο υποβιβασμού η Τότεναμ

Η Τότεναμ δεν σήκωσε κεφάλι ούτε στο ντεμπούτο του νέου τεχνικού, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι στον πάγκο. Οι Spurs ηττήθηκαν 1-0 εκτός έδρας από την Σάντερλαντ και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα βρίσκονται στη 18η θέση και το -2 από την παραμονή. Η Τότεναμ έχει 6 αγωνιστικές για να γυρίσει την κατάσταση, διαφορετικά θα παίξει στη 2η κατηγορία για πρώτη φορά από τη σεζόν 1977-78, όταν ακόμα λεγόταν Division2. Στο ματς τραυματίστηκε σοβαρά ο Αργεντινός στόπερ, Ρομέρο, και πιθανότατα χάνει το Mundial.

🚨💔 Cuti Romero left the pitch injured and in tears today at Tottenham.



The Argentine defender was visibly emotional as he came off — heartbreaking scenes just two months before the World Cup. 🥺🇦🇷 pic.twitter.com/ScPyuJsR11 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 12, 2026



Αντέχει στον δρόμο για το «θαύμα» η Χαρτς

Συνεχίζει να ελπίζει ότι μπορεί να γράψει ιστορία και να σπάσει το δίπολο Ρέιντζερς-Σέλτικ η Χαρτς, η οποία νίκησε 3-1 με ανατροπή την Μάδεργουελ και κρατήθηκε στην κορυφή έπειτα από 33 αγωνιστικές. Στο -1 η Ρέιντζερς που έχανε 2-0 από την Φόλκερκ αλλά το γύρισε σε 3-6. Στο -3 και την 3η θέση η Σέλτικ μετά το 1-0 σε βάρος της Σεντ Μίρεν.

☕️ GM, Jambos pic.twitter.com/tjT3bkcg7y — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) April 12, 2026



Ιστορική απόφαση από την Ουνιόν Βερολίνου

Ιστορική απόφαση πήρε η Ουνιόν Βερολίνου, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη γυναίκας στην τεχνική ηγεσία. Το γερμανικό club έδωσε τα ηνία στην Μαρί-Λουίζ Ετά μέχρι το τέλος της σεζόν και έγινε το πρώτα στα μεγάλα πρωταθλήματα που κάνει κάτι τέτοιο. Η 35χρονη ήταν μέχρι τώρα στην U-19 της ομάδας.

The men’s first team will tackle the final phase of the season under the leadership of Marie-Louise Eta, previously coach of the U-19s and future head coach of the women’s first team.



"One of Union’s strengths has always been, and remains, the ability to pull together in such… pic.twitter.com/gzfSJoORqW — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) April 11, 2026



Διασυρμός για Μίλαν, ούτε στο τοπικό η γκάφα του Λεάο

Η Μίλαν όχι μόνο δεν μπόρεσε να «χτυπήσει» το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος αφού την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε από την Νάπολι, αλλά τώρα διασύρθηκε με 0-3 από την Ουντινέζε και ακόμα και η θέση της στο Champions League, με αυτές τις εμφανίσεις, είναι επισφαλής. Οι Rossoneri ήταν σε τραγική κατάσταση στο San Siro, ενώ ο Λεάο βρισκόταν εκτός τόπου και χρόνου. Σε τέτοιο σημείο που όταν ο προπονητής της Ουντινέζε έβγαλε τον Τζανιόλο, ο Πορτογάλος είδε το '10' στον πίνακα, έβγαλε τις επικαλαμίδες του και πήγε να αποχωρήσει εκείνος. Τουλάχιστον κατάλαβε την γκάφα του και επέστρεψε.

😳 Leao was so out of it last night that when Udinese subbed off Zaniolo, their No.10, he took off his shin pads and left the pitch before realising his mistake pic.twitter.com/iJ9wdmvCf3 — SempreMilan (@SempreMilanCom) April 12, 2026



Από το «θαύμα», σε 10 χρόνια κοντά στην 3η κατηγορία η Λέστερ

Μια 10ετία μετά το απόλυτο «θαύμα» στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Λέστερ είναι κοντά στο να γράψει «μαύρη» σελίδα αφού πλησιάζει στον υποβιβασμό στην 3η κατηγορία. Η ομάδα του Γκάρι Ρόουετ έχασε εντός έδρας από την Σουόνσι (0-1) και έμεινε με μια νίκη στα τελευταία 16 ματς της Championship. Στα 142 χρόνια ιστορίας, η Λέστερ δεν έχει υποστεί ποτέ back-to-back υποβιβασμούς.