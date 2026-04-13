Το top-10 της αγωνιστικής με γκολάρες, ρεκόρ και «θρίλερ»

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…
Eτοιμάζει τρελή ανατροπή τίτλου η Σίτι
Απίστευτη ανατροπή στα δεδομένα της Premier League είχαμε το ΣΚ. Η Άρσεναλ υπέστη εντός έδρας ήττα-σοκ με 1-2 από την Μπόρνμουθ και η Μάντσεστερ Σίτι μία μέρα αργότερα, δεν πέταξε το «δώρο». Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, μαθημένη σε τέτοια σκηνικά, πέρασε πάνω από την Τσέλσι στο Stamford Bridge με Ο'Ράιλι, Γκουέχι, Ντοκού (0-3) και μείωσε την απόσταση στο -6. Δεδομένου ότι έχουν ένα ματς λιγότερο και ότι την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται την Άρσεναλ, οι Citizens μπορούν να οδηγήσουν τη μάχη του πρωταθλήματος ακόμα και στην ισοβαθμία.
Αδιανότητος Γιαμάλ, το έχει σηκώσει η Μπαρτσελόνα
Ακόμα μία γκέλα έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης με το 1-1 με την Χιρόνα και η Μπαρτσελόνα με το 3-0 σε βάρος της Εσπανιόλ απλά δεν το χάνει. Τα βλέμματα όμως πέφτουν ξανά στον Γιαμάλ, ο οποίος στα 18 του όχι μόνο οδηγεί τους Blaugrana προς τον τίτλο αλλά έσπασε και ένα απίστευτο ρεκόρ. Ο Λαμίν έγινε ο νεαρότερος [18, 272] που φτάνει τις 100 εμφανίσεις στην La Liga, αφήνοντας για πάντα πίσω τον Ραούλ Γκονθάλες. Το video από τα όσα έκανε στο καταλανικό derby είναι απολαυστικό.
Έριξε 5άρα, έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών η Μπάγερν
Μία ακόμα συντριβή κέρασε το ΣΚ η Μπάγερν που πέρασε με το… χαλαρό 0-5 από την Ζανκτ Πάουλι και έφτασε τα 105 γκολ στο πρωτάθλημα. Μια επίδοση για τα βιβλία της ιστορίας από την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, καθώς έσπασε το ρεκόρ του συλλόγου που ήταν στα 100 από τη σεζόν 1971-72 και την εποχή του Γκερντ Μίλερ. Περιττό να πούμε ότι το σηκώνει πάλι, αφού είναι στο +12 από την Ντόρτμουντ 5 αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Ο Τζόλης έφτασε τα 10 γκολ στα playoffs του Βελγίου
Συνεχίζει τις εκπληκτικές επιδόσεις με την Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα με πέναλτι στην ανατροπή σε βάρος της Σεντ Τρούιντεν (2-1) και έφτασε τα 10 γκολ στα βελγικά playoffs στα οποία είναι ήδη ο 5ος σκόρερ της ομάδας του. Πλέον το 2025-26 είναι… εξωπραγματικό για τον Τζόλη καθώς με την Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις μετρά 16 γκολ και 21.
Το σηκώνει η Ίντερ μετά την ανατροπή στο Κόμο
Ένα από τα καλύτερα ματς της σεζόν στην Ιταλία έγινε το βράδυ της Κυριακής (12/04) στο Κόμο όπου η Ίντερ γύρισε το ματς κόντρα στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας αν και στο 45’ έχανε με 2-0. Οι Nerazzurri το γύρισαν σε 2-4 με «διπλούς» Τουράμ και Ντούμφρις, τελικά νίκησαν 3-4 και μετά τις απώλειες των Νάπολι και Μίλαν, μπορούν να νιώθουν πρωταθλητές. Έπεσε από την 4η θέση η Κόμο και ανέβηκε εκεί η Γιουβέντους μετά το πολύτιμο 0-1 στην Αταλάντα.
Ολοταχώς για κάζο υποβιβασμού η Τότεναμ
Η Τότεναμ δεν σήκωσε κεφάλι ούτε στο ντεμπούτο του νέου τεχνικού, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι στον πάγκο. Οι Spurs ηττήθηκαν 1-0 εκτός έδρας από την Σάντερλαντ και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα βρίσκονται στη 18η θέση και το -2 από την παραμονή. Η Τότεναμ έχει 6 αγωνιστικές για να γυρίσει την κατάσταση, διαφορετικά θα παίξει στη 2η κατηγορία για πρώτη φορά από τη σεζόν 1977-78, όταν ακόμα λεγόταν Division2. Στο ματς τραυματίστηκε σοβαρά ο Αργεντινός στόπερ, Ρομέρο, και πιθανότατα χάνει το Mundial.
Αντέχει στον δρόμο για το «θαύμα» η Χαρτς
Συνεχίζει να ελπίζει ότι μπορεί να γράψει ιστορία και να σπάσει το δίπολο Ρέιντζερς-Σέλτικ η Χαρτς, η οποία νίκησε 3-1 με ανατροπή την Μάδεργουελ και κρατήθηκε στην κορυφή έπειτα από 33 αγωνιστικές. Στο -1 η Ρέιντζερς που έχανε 2-0 από την Φόλκερκ αλλά το γύρισε σε 3-6. Στο -3 και την 3η θέση η Σέλτικ μετά το 1-0 σε βάρος της Σεντ Μίρεν.
Ιστορική απόφαση από την Ουνιόν Βερολίνου
Ιστορική απόφαση πήρε η Ουνιόν Βερολίνου, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη γυναίκας στην τεχνική ηγεσία. Το γερμανικό club έδωσε τα ηνία στην Μαρί-Λουίζ Ετά μέχρι το τέλος της σεζόν και έγινε το πρώτα στα μεγάλα πρωταθλήματα που κάνει κάτι τέτοιο. Η 35χρονη ήταν μέχρι τώρα στην U-19 της ομάδας.
Διασυρμός για Μίλαν, ούτε στο τοπικό η γκάφα του Λεάο
Η Μίλαν όχι μόνο δεν μπόρεσε να «χτυπήσει» το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος αφού την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε από την Νάπολι, αλλά τώρα διασύρθηκε με 0-3 από την Ουντινέζε και ακόμα και η θέση της στο Champions League, με αυτές τις εμφανίσεις, είναι επισφαλής. Οι Rossoneri ήταν σε τραγική κατάσταση στο San Siro, ενώ ο Λεάο βρισκόταν εκτός τόπου και χρόνου. Σε τέτοιο σημείο που όταν ο προπονητής της Ουντινέζε έβγαλε τον Τζανιόλο, ο Πορτογάλος είδε το '10' στον πίνακα, έβγαλε τις επικαλαμίδες του και πήγε να αποχωρήσει εκείνος. Τουλάχιστον κατάλαβε την γκάφα του και επέστρεψε.
Από το «θαύμα», σε 10 χρόνια κοντά στην 3η κατηγορία η Λέστερ
Μια 10ετία μετά το απόλυτο «θαύμα» στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Λέστερ είναι κοντά στο να γράψει «μαύρη» σελίδα αφού πλησιάζει στον υποβιβασμό στην 3η κατηγορία. Η ομάδα του Γκάρι Ρόουετ έχασε εντός έδρας από την Σουόνσι (0-1) και έμεινε με μια νίκη στα τελευταία 16 ματς της Championship. Στα 142 χρόνια ιστορίας, η Λέστερ δεν έχει υποστεί ποτέ back-to-back υποβιβασμούς.