Θρήνος για τον Μίλτο Σεϊταρίδη, θείου του Γιούρκα

Ο Μίλτος Σεϊταρίδης έφυγε από τη ζωή την Μ. Παρασκευή, σε ηλικία 81 ετών.

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια Σεϊταρίδη, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τη Μ. Παρασκευή έφυγε από τη ζωή ο Μίλτος Σεϊταρίδης.

Ήταν γιος του μεγάλου Γιούρκα, θείος του μικρού Γιούρκα και πατέρας του ηθοποιού Γιώργου Σεϊταρίδη. Γεννήθηκε το 1945 και ως παίκτης έκανε σπουδαία καριέρα. Αγωνίστηκε μικρός στην Προοδευτική και τον Ολυμπιακό Χαλκίδας (μόνο Β' Εθνική) και στη συνέχεια στον Βύζαντα και την ΑΕΛ. Βοήθησε και τις δύο να ανέβουν στην Α' Εθνική, όπου και ο ίδιος αγωνίστηκε έξι σεζόν με 185 αγώνες και 15 γκολ. Ήταν πολυσύνθετος μέσος, με τεχνική και δύναμη, εργάστηκε και ως προπονητής.

