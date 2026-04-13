Μπαρτσελόνα: Ο Φεράν Τόρες ξεπέρασε τον Κρόιφ!

Στους 50 κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών για την Μπαρτσελόνα μπήκε ο Φεράν Τόρες, με τα δύο γκολ του κόντρα στην Εσπανιόλ, ξεπερνώντας τον Κρόιφ.

Μια σπουδαία επίδοση έπιασε ο Φεράν Τόρες με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο 26χρονος επιθετικός έφτασε τα 62 γκολ σε 201 επίσημους αγώνες με τον σύλλογο, κάτι που τον έφερε μπροστά από τους Γιόχαν Κρόιφ (60 γκολ σε 180 αγώνες), Χοσέ Μπράβο (60 σε 139), Μαρτί Βαντολρά (60 σε 124) και Μαρσιάλ Πίνα (61 σε 276).

Βρίσκεται πλέον μόλις ένα γκολ πίσω από τον Βισένς Πιέρα και δύο από τους Τσους Περέδα και Σάγκι Μπάρμπα. Ο Χαβιέρ Σαβιόλα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 40ή θέση με 72 γκολ.

Παράλληλα, μόνο οι Ραφίνια (73 γκολ) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (118) από το τρέχον ρόστερ της Μπαρτσελόνα έχουν σκοράρει περισσότερα για τον σύλλογο από τον Τόρες.

Ο διεθνής Ισπανός εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2021-22 και από τότε έχει απολογισμό 39 γκολ σε 135 αγώνες LaLiga, 11 σε 33 στο Champions League. 2 σε 8 αγώνες στο Europa League, ενώ στο Κύπελλο Ισπανίας, έχει 9 σε 17. Ακόμα, έχει σκοράρει μία φορά σε 8 συμμετοχές στο Ισπανικό Σούπερ Καπ.