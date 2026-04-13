Η Νιούκαστλ δίνει την λύση στην Γιουνάιτεντ για τον Ουγκάρτε

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να απαλλαγούν από το συμβόλαιο του Ουρουγουανού χαφ, με τη Νιούκαστλ να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Football Insider» οι ιθύνοντες της Νιούκαστλ έχουν ψηλά στην μεταγραφική τους λίστα το όνομα του Μάνουελ Ουγκάρτε και το καλοκαίρι θα κάνουν κίνηση για την απόκτησή του από την Γιουνάιτεντ.

Ο 25χρονος χαφ, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στους «κόκκινους διάβολους», που θέλουν να απαλλαγούν από το βαρύ του συμβόλαιο και η Νιούκαστλ τους προσφέρει την λύση.

Για τον Ουγκάρτε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζητάει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια και περιμένει από τη Νιούκαστλ να καλύψει τις απαιτήσεις της για να προχωρήσει η μεταγραφή.