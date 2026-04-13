Διπλό τετράδας για την Βιγιαρεάλ στο Μπιλμπάο

Η Βιγιαρεάλ πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-2) και έκανε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας της στο Champions League της νέας σεζόν.

H Βιγιαρεάλ «πάγωσε» από νωρίς το Σαν Μαμές, αφού στο 26ο λεπτό ο Σέρχι Καρντόνα έβαλε σε θέση οδηγού το «κίτρινο υποβρύχιο», με τον Αλφόν στο 45+5' να διαμορφώνει το 0-2 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στη συνέχεια η Βιγιαρεάλ έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα, απορρόφησε την πίεση της Μπιλμπάο, με τους γηπεδούχους απλά να μειώνουν στο τελικό 1-2, με τον Γκουρουσέτα στο 84ο λεπτό.

Έτσι, η Βιγιαρεάλ ανέβηκε στους 61 βαθμούς, είναι τρίτη στο +15 από την πέμπτη Μπέτις και αγκάλιασε την έξοδο στο Champions League της επόμενης σεζόν.