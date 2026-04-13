ΠΑΕ ΑΕΚ: «102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας» (pics)

Η ΑΕΚ συμπληρώνει 102 ζωής και ιστορίας με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανεβάζει ένα εντυπωσιακό ποστ με τις μεγάλες μορφές του συλλόγου.

Η Ένωση στην ανάρτηση της σημειώνει: «13 Απριλίου 1924 - 13 Απριλίου 2026. 102 χρόνια ΑΕΚ. 102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας», ενώ στο αφιέρωμα ιστορίας που υπάρχει στην επίσημη σελίδα της ομάδας σημειώνεται για την «γέννηση της μεγάλης ιδέας»:

«Ενας μεγάλος σύλλογος, μια μεγάλη ιδέα. Ενα σύμβολο μνήμης με πελώρια παρουσία στην αθλητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ολα άρχισαν το 1924. Δύο χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, μια παρέα Κωνσταντινουπολιτών της Αθήνας αποφάσισε να ιδρύσει ένα σωματείο που θα θύμιζε τις αλησμόνητες πατρίδες και τον πολιτισμό χιλιάδων χρόνων, ο οποίος έσβησε μέσα στις στάχτες. Στις 13 Απριλίου 1924, στο κατάστημα αθλητικών ειδών του Κωνσταντίνου Δημόπουλου και των αδερφών Αιμίλιου και Μενελάου Ιωνά στην Οδό Βερανζέρου 24, οι Πολίτες αθλητές πήραν την ιστορική απόφαση και ένας νέος μεγάλος σύλλογος είχε ήδη αποκτήσει ζωή. Το καταστατικό υπέγραφαν πάνω από σαράντα μέλη της Κωνσταντινουπολίτικης κοινότητας της Αθήνας. Εμβλημα ήταν ο Δικέφαλος Αετός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο».

Το δικό της μήνυμα στέλνει και η Ερασιτεχνική ΑΕΚ: