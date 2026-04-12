Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0, η Ίντερ πέρασε με 3-4 από την έδρα της Κόμο και είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα.

Δεν χάνεται πλέον αυτό το Scudetto για την Ίντερ, η οποία στο ματς της χρονιάς έκανε τεράστια ανατροπή σε βάρος της Κόμο (3-4) και πλέον βρίσκεται στο +9 από τη δεύτερη θέση και την Νάπολι 6 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Serie A. Εκτός 4άδας υποχώρησε η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας.

Η Κόμο ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος και άνοιξε το σκορ στο 36’ όταν μετά από ατομική ενέργεια και σουτ του Νίκο Πας ο Ζόμερ απέκρουσε και στο κενό τέρμα ο Βάγιε δεν λάθεψε. Ο δημιουργός έγινε σκόρερ στο 45’ έπειτα από ασίστ του keeper, Μπουτέ, καθώς κατέβασε και πλάσαρε στην απέναντι γωνία. Με το 2-0 στο τελευταιο λεπτό του πρώτου μέρους οι περισσότεροι πίστεψαν ότι όλα έχουν κριθεί, όμως καμία σχέση. Στο 45+1’ από τη σέντρα του Μπαρέλα ο Τουράμ με ωραία προβολή μείωσε σε 2-1.

Και όλα θα ήταν διαφορετικά στην επανάληψη. Στο 49’ ο Τουράμ με υπέροχη λόμπα τιμωρήσε τον λάθος του Κεμπφ και στο 58’ ο Ντούμφρις με κεφαλιά έπειτα από φάουλ του Τσαλχάνογλου, ολοκλήρωσε την ανατροπή. Στο 72’ ξανά ο Ντούμφρις ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-4 με αριστερό τελείωμα μετά την κεφαλιά του Ακάντζι και οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 89’ με το πέναλτι του Ντα Κούνια έπειτα από μαρκάρισμα του Μπονί στον Πας. Η Κόμο είχε ευκαιρία και δοκάρι στο φινάλε, όμως το 3-4 παρέμεινε.