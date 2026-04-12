Χαμένο πέναλτι ο Παυλίδης στη νίκη της Μπενφίκα (vid)

Κάποιος έχει... ματιάσει τον διεθνή Έλληνα επιθετικό των «Αετών» της Λισαβόνας που δεν μπορεί να σκοράρει!

Μπορεί το ντεφορμάρισμα του Βαγγέλη Παυλίδη να συνεχίστηκε, ωστόσο η Μπενφίκα επικράτησε με 2-0 της Νασιονάλ στο «Ντα Λουζ», στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής.

Ο 27χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός απέτυχε να σκοράρει τόσο από κοντινή απόσταση με το κεφάλι στο 42’ όσο και από την άσπρη βούλα στο 58’, με τον Περέιρα να αποκρούει.

Μπορεί ο Παυλίδης να αντικαταστάθηκε στο 77’ από τον Ιβάνοβιτς και να έμεινε με μόλις ένα γκολ στις επτά τελευταίες αγωνιστικές, ωστόσο οι «αετοί» του Ζοσέ Μουρίνιο κέρδισαν, χάρη στα τέρματα που σημείωσαν νωρίς οι Σιέλντερουπ στο 3' και Ράφα Σίλβα στο 14'.

Έτσι, μείωσαν στους 4 βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Πόρτο και στους δύο από την Σπόρτινγκ που έχουν αγώνα λιγότερο. Η Νασιονάλ έμεινε στους 25 πόντους και μόνο χάρη στην ισοβαθμία αποφεύγει προς ώρας τα μπαράζ για την παραμονή στην κατηγορία.

Δείτε το χαμένο πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη: