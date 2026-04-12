Ο Μαυροπάνος έγινε ο ήρωας της Γουέστ Χαμ και όλοι τον λένε... mal@ka! (vid)

Όλοι ξέρουν ποια είναι η πιο γνωστή ελληνική λέξη. Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα, ούτε τίποτα. Κάπως έτσι, ο Μαυροπάνος που σκόραρε δύο φορές για τη Γουέστ Χαμ στο ματς με τη Γουλβς έγινε ο ήρωας της ομάδας του Λονδίνου και όλοι τον αποθεώνουν αποκαλώντας τον... mal@ka.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας στόπερ ανέβασε στα social media μια πανηγυρική φωτογραφία μετά τη νίκη της Γουέστ Χαμ και όλοι οι συμπαίκτες του «έτρεξαν» για να σχολιάσουν, λέγοντας mal@ka τον συμπαίκτη τους.
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@davodebate This is hilarious 😭 #footballtiktok #premierleague #westham #mavrapanos #footballedit ♬ original sound - Davo