Ινίγκο Πέρεθ: «Παραμονή στη La Liga ή πρόκριση επί της ΑΕΚ; Θα υπέγραφα τώρα την παραμονή»

Ο Ινίγκο Πέρεθ μίλησε μετά την ήττα από την Μαγιόρκα που μπλέκει την Ράγιο Βαγιεκάνο σε περιπέτειες και τόνισε πως αν είναι μια εγγυημένη παραμονή στη La Liga θα την υπέγραφε σήμερα κι ας αποκλειόταν η ομάδα του την Πέμπτη από την ΑΕΚ από τη συνέχεια του Conference League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ινίγκο Πέρεθ:

Για το ματς: «Όταν χάνεις με 3-0 υπάρχουν πολλά πράγματα να αναλύσεις, αλλά είναι επώδυνο. Πρέπει να διαχωρίσουμε τη νίκη επί της ΑΕΚ από τη σημερινή ήττα. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οφείλεται στην κόπωση. Έπαιξαν καλύτερα από εμάς, ήταν άψογοι, δεν σκοράραμε. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν ελέγξαμε το παιχνίδι».

Για τη διαχείριση του ρόστερ ενόψει και του Conference League: «Αν χρησιμοποιούμε το να παίζουμε κάθε τρεις μέρες ως δικαιολογία και μετά παρασυρόμαστε όταν κερδίζουμε, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το Conference League υπέρ ή εναντίον μας. Αν δεν ήμασταν ικανοί, θα αρνούμασταν να παίξουμε την Πέμπτη. Αφού δεν νομίζω ότι λειτουργεί έτσι, πρέπει να απομονώσουμε τους εαυτούς μας στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να είμαστε μέτριοι και να βρίσκουμε δικαιολογίες».

Για την κατάταξη που βρίσκεται η ομάδα: «Η πίεση δεν πρέπει να είναι υπερβολική, γιατί είναι η ουσία μας. Γεννηθήκαμε για να επιβιώσουμε στην πρώτη κατηγορία».

Για το τι θα διάλεγε μεταξύ Conference League και παραμονής στη La Liga: «Αν μου εγγυηθείτε (απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο) ότι χάνοντας τη σειρά της Πέμπτης (να αποκλειστεί δηλαδή), θα παραμείνουμε, θα το υπογράψω τώρα. Προτιμώ να παραμείνω και να γιορτάσω το γεγονός, αυτή είναι η ουσία μας».