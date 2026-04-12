«Τιτανομαχία» Σίτι-Άρσεναλ στο Μάντσεστερ και τα ματς που απομένουν για τον τίτλο

Η Μπόρνμουθ σόκαρε τους «Κανονιέρηδες» στο Λονδίνο και άνοιξε τη «μάχη» του τίτλου στην Premier League, δίνοντας την ευκαιρία στους «Πολίτες» να κάνουν μια επική ανατροπή!

Η Μάντσεστερ Σίτι έστησε... πάρτι κόντρα στην Τσέλσι και μείωσε στους 6 βαθμούς την απόσταση από την Άρσεναλ. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει και ματς λιγότερο, ενώ το Σάββατο (19/4, 18:30) θα υποδεχθεί εκείνη του Μικέλ Αρτέτα στο «Etihad», βάζοντας... φωτιά στο πρωτάθλημα και μεταφέροντας την πίεση στους πρωτοπόρους.

Το πρόγραμμα των ομάδων μέχρι την «αυλαία» της σεζόν:

33η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ (19/4, 18:30)

34η αγωνιστική: Άρσεναλ - Νιούκαστλ (25/4, 19:30) / Μπέρνλι - Μαν. Σίτι (22/4, 22:00)

35η αγωνιστική: Άρσεναλ - Φούλαμ (2/5, 19:30) / Έβερτον - Μαν. Σίτι (4/5, 22:00)

36η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ (10/5, 18:30) / Μαν. Σίτι - Μπρέντφορντ (9/5, 19:30)

37η αγωνιστική: Άρσεναλ - Μπέρνλι (17/5, 17:00) / Μπόρνμουθ - Μαν. Σίτι (17/5, 17:00)

38η αγωνιστική: Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ (24/5, 18:00) / Μαν. - Άστον Βίλα (24/5, 18:00)

Ενδιάμεσα, η Άρσεναλ υποδέχεται την Σπόρτινγκ Λισαβώνας στο «Emirates» (15/4, 22:00) στη ρεβάνς του 0-1 και δείχνει ότι θα προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League.

Από την άλλη πλευρά, η Μάντσεστερ Σίτι θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο της σεζόν κόντρα στη Σαουθάμπτον, στον τελικό του FA Cup που θα διεξαχθεί στο Wembley (25/4, 19:15). Επιπρόσθετα, εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας στο «Etihad».