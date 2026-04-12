Μόνο μία νίκη στα τελευταία δέκα ματς η Μπέτις!

Η Μπέτις διανύει αδιανόητη περίοδο ντεφορμαρίσματος, με τη μοναδική της νίκη να έρχεται απέναντι στον Παναθηναϊκό, σ' ένα ματς που είχαν συμβεί... πολλά.

Σε αρκετά κακό φεγγάρι βρίσκεται η Ρεάλ Μπέτις, με τους Ισπανούς να έχουν μόλις μία νίκη στα τελευταία 10 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, αυτή κόντρα στον Παναθηναϊκό, με την οποία πήραν την πρόκριση στο Europa League. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η νίκη δεν ήρθε με... απλό τρόπο, καθώς χρειάστηκε να συμβούν αρκετά για να επικρατήσουν τελικώς οι «βερδιμπλάνκος».

Συνολικά, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι μετράει έξι ισοπαλίες, τρεις ήττες (η μία από το Τριφύλλι στο πρώτο μεταξύ τους ματς στο ΟΑΚΑ) και μία νίκη στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις σε La Liga και Europa League, με τελευταία γκέλα να είναι η ισοπαλία (1-1) κόντρα στην Οσασούνα.

Έτσι, φαίνεται το κακό διάστημα που διανύουν οι Ισπανοί, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολλά και δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία στη μοναδική νίκη της Μπέτις, καθώς ο ρέφερι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Τόσο στο γκολ του Άμραμπατ που ξεκίνησε από οφσάιντ του Εζαλζουλί, όσο και στην γενικότερη συμπεριφορά του στο ματς με τις αποφάσεις που έπαιρνε. Ωστόσο, παράλληλα ευθύνη φέρει και ο τερματοφύλακας των «πράσινων», Αλμπάν Λαφόν.

Η Μπέτις από εκεί που φαινόταν πως θα είναι άνετα στην 5η θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος, τα μόνιμα στραβοπατήματα την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση, με την Θέλτα και την Ρεάλ Σοσιεδάδ να την απειλούν πλέον, ενώ και στο Europa League έφερε ισοπαλία με τη Μπράγκα και δεν είναι σίγουρη η πρόκρισή της.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα 10 ματς της Μπέτις: