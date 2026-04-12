Ράγιο: Στον πάγκο ο Μπατάγια με Μαγιόρκα, επτά αλλαγές από Ινίγκο Πέρεθ!

Η ενδεκάδα της Ράγιο για το σημερινό παιχνίδι με την Μαγιόρκα, που θα είναι το τελευταίο πριν έρθει στην Αθήνα για την ρεβάνς με την ΑΕΚ, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον!

Και αυτό γιατί ο Ινίγκο Πέρεθ προχωρά σε φουλ του rotation και σε 7 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης στο Βαγιέκας με την Ένωση, ενώ αφηνει στον πάγκο τον Αουγκούστο Μπατάγια που συγκρούστηκε με τον Κοϊτά και είχε ενοχλήσεις μετά το ματς.

Μάλιστα, σε χθεσινές του δηλώσεις ο Ινίγκο Πέρεθ τόνισε για τον Μπατάγια πως η κατάσταση του θα εξετάζεται καθημερινά. Πάντως ο βασικός κίπερ της Ράγιο, ειναι στον πάγκο κάτι που σημαίνει πως τον θέλει στο 100% την Πέμπτη στη Φιλαδέλφεια. Σε σχέση με το ματς με την ΑΕΚ στο αρχικό σχήμα διατηρήθηκαν οι Ράτιου, Λεζέν, Γκαρθία και Άκχομαχ.