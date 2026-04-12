Δώνης για τα σενάρια περί Σαουδικής Αραβίας: «Σεβασμός στον Ερβέ Ρενάρ»

Η απάντηση που έδωσε ο Γιώργος Δώνης στις φήμες που τον εμπλέκουν με τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα δυνατό όνομα έχει χτίσει στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης και τελευταία τον εμπλέκουν σε σενάρια για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας. Ο Έλληνας προπονητής είχε δηλώσει σε άσχετο χρόνο ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να δουλέψει στην Εθνική Ελλάδας ή σε αυτή της Σαουδικής Αραβία

Εξάλλου, την τελευταία πενταετία έχει εργαστεί στις Αλ Γουέχντα και Αλ Φατέχ, ενώ πλέον βρίσκεται στον πάγκο της Αλ Καλίτζ.

Ο Δώνης, ωστόσο απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο, κρατώντας αποστάσεις από τις φήμες, δείχνοντας πως παραμένει συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με την ομάδα του.

«Πρέπει να σεβόμαστε την εθνική Σαουδικής Αραβίας και τον Ερβέ Ρενάρ. Συνήθως δεν σχολιάζω φήμες, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Πρέπει να σεβόμαστε την εθνική ομάδα και τον νυν προπονητή, και να είμαστε εξαιρετικά σοβαροί», ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός.

