Ο Βέλντε πέτυχε γκολάρα και πανηγύρισε πάνω σε… κορμό δέντρου! (vid)

Ο... παράξενος πανηγυρισμός του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Πρωταγωνιστής στη νίκη των Portland Timbers επί των Los Angeles FC με 2-1 για το MLS, ήταν ο Κρίστοφερ Βέλντε.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ και ακόμη πιο… παράξενος ήταν ο πανηγυρισμός του.

Συγκεκριμένα, στο 32ο λεπτό έπειτα από ατομική προσπάθεια ο Νορβηγός με συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων του Φιλ Νέβιλ, σημειώνοντας το 2ο τέρμα του στην 6η συμμετοχή του.

Στη συνέχεια πανηγύρισε βγαίνοντας έξω από τον αγωνιστικό χώρο και πηδώντας πάνω σε ένα κορμό δέντρου μπροστά από το πέταλο, από το οποίο η μασκότ της ομάδας, Τίμπερ Τζόι, κόβει ένα κομμάτι κάθε φορά που σκοράρει ο σύλλογος Πόρτλαντ.

«Δεν σκέφτηκα με καθαρό μυαλό. Δεν ξέρω αν επιτρεπόταν να πηδήξω πάνω στο δέντρο, ίσως την επόμενη φορά πιάσω το… αλυσοπρίονο και να κόψω μόνος μου το ξύλο» δήλωσε ο Βέλντε.