Η αντεπίθεση του Αστέρα Aktor και οι οχτώ «τελικοί» μέχρι το φινάλε

Οι Αρκάδες σε δύο παιχνίδια των play out έχουν συγκεντρώσει όσους βαθμούς είχαν στους επτά τελευταίους αγώνες στην κανονική περίοδο.

Ο Αστέρας Aktor κινδυνεύει με υποβιβασμό στη Σούπερ Λιγκ 2 ωστόσο φαίνεται διατεθειμένος να το παλέψει.

Στα play out ξεκίνησε με νίκη επί της ΑΕΛ με 3-1 ενώ στη δεύτερη αγωνιστική πήρε ισοπαλία στις Σέρρες από τον Πανσερραϊκό.

Οι Αρκάδες έχουν ξεκινήσει την αντεπίθεση τους μειώνοντας τη διαφορά στους δύο βαθμούς από την ΑΕΛ που είναι στη ζώνη της σωτηρίας.

Η ομάδα της Τρίπολης σε δύο παιχνίδια στους αγώνες κατάταξης, με τον νεαρό Γιώργο Αντωνόπουλο στην τεχνική ηγεσία, έχει συγκεντρώσει τόσους βαθμούς όσους είχε πάρει στα επτά τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου όπου παρέπαιε με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην τελευταία θέση.

Οι Αρκάδες στις 7/2 είχαν νικήσει τον Βόλο με 2-0 και από τότε είχαν χάσει από τον Παναιτωλικό με 3-1, από τον Ατρόμητο εντός έδρας με 2-1, από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-0, από τον Πανσερραϊκό εντός έδρας με 1-0, είχαν φέρει ισοπαλία στη Λάρισα με 1-1 και είχαν χάσει την τελευταία αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό με 2-1.

Από εδώ και πέρα; Ο Αστέρας σε 33 ημέρες δίνει οχτώ «τελικούς» με στόχο τη σωτηρία.

Το πρόγραμμα του

3η: Κηφισιά – Αστέρας AKTOR Σάββατο 18/4, 16:00

4η: Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός Τετάρτη 22/4, 20:00

5η: Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR Κυριακή 26/4, 18:00

6η: Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος Σάββατο 2/5, 19:30

7η: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR Σάββατο 9/5, 17:00

8η: Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός Τρίτη 12/5, 19:00

9η: Αστέρας AKTOR – Κηφισιά Σάββατο 16/5, 19:00

10η: Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR Πέμπτη 21/5, 19:00