Σπόρτινγκ: Νίκησε 1-0 την Εστρέλα - Αγωνίστηκε 45 λεπτά ο Βαγιαννίδης

Τα «λιοντάρια» μείωσαν στο -2 τη διαφορά από την πρωτοπόρο Πόρτο που παίζει απόψε με την Εστορίλ.

Νικηφόρα πέρασε από την έδρα της Εστρέλα η Σπόρτινγκ που επικράτησε 1-0 με γκολ του Μπραγκάνσα στο 59’.

Η ομάδα του Γιώργου Βαγιαννίδη που πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο στη θέση του Φρεσνέδα (ο Ιωαννίδης ήταν εκτός αποστολής λόγω του προβλήματος στο γόνατο), μείωσε στο -2 τη διαφορά από την πρωτοπόρο Πόρτο που αντιμετωπίζει απόψε την Εστορίλ.

Τα «λιοντάρια» ρίχνουν πλέον το βάρος τους στον επαναληπτικό με την Άρσεναλ από την οποία έχασαν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής

Φαμαλικάο-Μορεϊρένσε 1-1

AVS-Γκιμαράες 1-1

Σάντα Κλάρα-Ρίο Αβε 0-2

Εστρέλα -Σπόρτιγκ Λ. 0-1

12/4

Αλβέρκα-Κάσα Πία

Μπενφίκα-Νασιονάλ

Μπράγκα-Αρούκα

Εστορίλ-Πόρτο

13/4

Τοντέλα-Ζιλ Βισέντε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πόρτο 73

Σπόρτινγκ 71

Μπενφίκα 66

Μπράγκα 49

Φαμαλικάο 47

Ζιλ Βισέντε 45

Εστορίλ 37

Μορεϊρένσε 36

Γκιμαράες 36

Ρίο Άβε 33

Αρούκα 32

Αλβέρκα 32

Εστρέλα Αμαδόρα 28

Σάντα Κλάρα 28

Νασιονάλ 25

Κάσα Πία 25

Τοντέλα 20

AVS 12